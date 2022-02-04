 

Мэр Киева Кличко забыл слова во время обращения к украинским гражданам

04.02.2022, 16:18, Разное
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Мэр Киева Виталий Кличко опять допустил очередной промах, обращаясь к украинским гражданам. Он забыл слова, когда говорит о проблемах мусора.
Виталий Кличко не смог грамотно выстроить свою речь в рамках очередного публичного выступления. Политику не удалось подобрать слова для правильного составления предложения. В результате он резко замолчат на заседании городского совета. Когда Кличко говорил о проблемах большого скопления мусора в украинской столице, он сбился и не смог быстро продолжить мысль.

Подобная ситуация возникает уже не в первый раз. Также известно много случаев, когда Кличко публично говорил о том, что в случае предполагаемой войны с РФ он готов взять в руки оружие и стать на защиту родины, пишет портал «Политэксперт».



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