 

Стыдно прикрываться памятью о блокаде: пенсионерка раскритиковала Беглова за грязный город

04.02.2022, 16:18, Разное
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Пережившая блокаду Ленинграда Алексеева Нина Михайловна подвергла жесткой критике губернатора Александра Беглова. Она отметила, что нельзя использовать память о великом событии для решения городских проблем.
Женщина подчеркнула, что Петербург как никогда грязный и заснеженный, а по улицам сложно передвигаться не только пожилым, но и молодым людям.

«Сейчас нам очень обидно за то, что происходит в Петербурге. Мы видим, как город утопает в мусоре», — пояснила она.

По ее словам, в снежном коллапсе виноват губернатор Александр Беглов, который не имел смелость взять на себя ответственность за происходящее, а решил прикрыться памятью великого подвига советских людей.

«Тема блокады – святая для нашего города, губернатору должно быть стыдно нагло использовать ее для личных целей. Хождение по мероприятиям и вечные поздравления не вывезут мусор и не очистят тротуары от снега. Хватит при любом удобном случае возвращаться к теме блокады, пора уже заняться городом, а не закрывать глаза на то, что происходит!», — подчеркнула Нина Михайловна.

Напомним, в день празднования снятия блокады Ленинграда губернатор приехал на Пискаревское кладбище. Администрация не предупредила блокадников о намечающемся официальном мероприятии, в результате чего пожилые люди стояли на морозе и ждали своей очереди, чтобы почтить память погибших.



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