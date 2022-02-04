Стыдно прикрываться памятью о блокаде: пенсионерка раскритиковала Беглова за грязный город

Пережившая блокаду Ленинграда Алексеева Нина Михайловна подвергла жесткой критике губернатора Александра Беглова. Она отметила, что нельзя использовать память о великом событии для решения городских проблем.

Женщина подчеркнула, что Петербург как никогда грязный и заснеженный, а по улицам сложно передвигаться не только пожилым, но и молодым людям.

«Сейчас нам очень обидно за то, что происходит в Петербурге. Мы видим, как город утопает в мусоре», — пояснила она.

По ее словам, в снежном коллапсе виноват губернатор Александр Беглов, который не имел смелость взять на себя ответственность за происходящее, а решил прикрыться памятью великого подвига советских людей.

«Тема блокады – святая для нашего города, губернатору должно быть стыдно нагло использовать ее для личных целей. Хождение по мероприятиям и вечные поздравления не вывезут мусор и не очистят тротуары от снега. Хватит при любом удобном случае возвращаться к теме блокады, пора уже заняться городом, а не закрывать глаза на то, что происходит!», — подчеркнула Нина Михайловна.

Напомним, в день празднования снятия блокады Ленинграда губернатор приехал на Пискаревское кладбище. Администрация не предупредила блокадников о намечающемся официальном мероприятии, в результате чего пожилые люди стояли на морозе и ждали своей очереди, чтобы почтить память погибших.