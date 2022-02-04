Что известно о тайной дочери Марины Хлебниковой

Марина Хлебникова родила свою единственную наследницу в 1999 году. Однако долгое время поклонники даже не подозревали, что певица стала мамой. Подросший живот артистка умудрялась скрывать за просторной одеждой, а о появлении на свет малышки рассказывать и вовсе не спешила. Доминике исполнилось уже 22 года, а многие до сих пор не знают, что у звезды 90-х есть взрослая дочь.

Неудивительно, что некоторые поклонники ни разу не слышали о наследнице Марины Хлебниковой. Знаменитая мать тщательно оберегает свою личную жизнь уже много лет, да и сама Доминика крайне редко появляется на публике. После развода со вторым супругом и отцом своей дочери, бизнесменом Михаилом Майданичем, исполнительница была вынуждена воспитывать ребенка одна. Когда родители разошлись, Доминике было всего шесть лет.

Сейчас наследнице артистке 22 года, но о ее судьбе по-прежнему известно мало. Несколько лет назад она пришла в студию программы “Путь говорят” вместе со знаменитой матерью. Тогда стало ясно: девушка не планирует связывать жизнь с карьерой певицы и шоу-бизнесом. Но гены не обманешь. От родительницы Доминике достался и слух, и голос, которые она успела применить по назначению. Какое-то время дочь артистки выступала в одном из московских ресторанов. А потом пришло время позаботиться о своем будущем.

В 2018 году Доминика поступила в один из престижных университетов Англии, выбрав специальность экономиста. Марина Хлебникова, само собой, переживала за дочку, которая уехала так далеко, но все-таки отпустила кровиночку в чужую страну. Родственницы были на связи по телефону, к тому же, Доминика иногда навещала мать в Москве.

Много лет Марина Хлебникова оберегала наследницу от чужих глаз и злых языков. Теперь девушка делает то же самое для своей матери. В ноябре 2021 года в квартире певицы случился пожар, она попала в больницу с ожогами. Сообщалось, что лицо звезды сильно пострадало. Многие россияне переживали за здоровье артистки и гадали, как она выглядит сейчас. Недавно Доминика поспешила успокоить общественность. Девушка заявила, что общается с родительницей по видеосвязи каждый день. По словам дочери певицы, на ее лице нет никаких ожогов.