 

Из-за глобального потепления сутки на Земле увеличатся до 25 часов

04.02.2022, 16:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Французские и немецкие экологи в авторитетном научном журнале Nature опубликовали модель изменения климата до 2050 года.

Согласно полученным данным, если существующие темпы глобального потепления сохранятся, то уже к 2040 году земные сутки станут длиннее на 1 час.

– Наше модель учитывает несколько факторов – выбросы CO₂, рост численности населения Земли, увеличение энергопотребления. Всё это только ускоряет рост температуры, а это приводит к изменению оси вращения нашей планеты. В итоге каждый год сутки становятся длиннее на 1-2 минуты, причём эти показатели только растут, – заявил главный научный сотрудник Йенского университета Андре Хартель.

Американские специалисты предложили другой способ решения проблемы – увеличить длину часа до 62,5 минут. В ближайшее время при Генеральной ассамблее ООН будет создана рабочая группа, которая подготовит проект итоговой резолюции.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Мнение: Пополнение списка иностранных агентов

29.01 / Мнение: В разгар кризиса ливанцев спасает банк, аффилированный с “Хезбаллой”

30.08 / Трудности в начале отношений: нежелание видеть недостатки партнера и не только

02.02 / Скандалы: Генералов попросили рассчитаться

09.06 / Названа стоимость обучения детей Киркорова в школе

08.06 / Подписчики раскритиковали Айзу Долматову за “голое” фото

30.09 / Поклонники гадают, с кем Николай Басков отдыхает на Алтае

17.11 / Анастасия Волчокова показала, как отдыхает с возлюбленным на Мальдивах

06.09 / Уберет несовершенства и жирный блеск: рецепт домашнего средства для умывания с углем

23.10 / Эксперт Марцинкевич о стратегии Зеленского по транзиту газа: Обычная серая схема

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика