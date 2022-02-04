Из-за глобального потепления сутки на Земле увеличатся до 25 часов

Французские и немецкие экологи в авторитетном научном журнале Nature опубликовали модель изменения климата до 2050 года.

Согласно полученным данным, если существующие темпы глобального потепления сохранятся, то уже к 2040 году земные сутки станут длиннее на 1 час.

– Наше модель учитывает несколько факторов – выбросы CO₂, рост численности населения Земли, увеличение энергопотребления. Всё это только ускоряет рост температуры, а это приводит к изменению оси вращения нашей планеты. В итоге каждый год сутки становятся длиннее на 1-2 минуты, причём эти показатели только растут, – заявил главный научный сотрудник Йенского университета Андре Хартель.

Американские специалисты предложили другой способ решения проблемы – увеличить длину часа до 62,5 минут. В ближайшее время при Генеральной ассамблее ООН будет создана рабочая группа, которая подготовит проект итоговой резолюции.

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