Шаман Дурек сообщил о помолвке с принцессой Норвегии Мартой-Луизой

Дочь короля Норвегии Харальда V и королева Соня снова выходит замуж! Норвежские СМИ сообщили, что шаман Дурек Верретт и принцесса Марта-Луиза помолвлены. Об этом стало известно в ходе прямой трансляции в Instagram. Во время общения с подписчиками один из них спросил Дурека, собирается ли тот оформить отношения со своей возлюбленной официально, на что тот ответил:

Чуть позже в этом году, брат.

При этом ни пресс-служба норвежской королевской семьи, ни сама принцесса Марта-Луиза, которой в сентябре исполнилось 50 лет, заявление Дурека не прокомментировали. При этом несколько лет назад СМИ писали, что влюбленные тайно поженились, но влюбленные не подтверждали эту информацию. В недавнем интервью Vanity Fair шаман заявил, что хочет просить руки принцессы и что уже говорил об этом с королем и королевой Норвегии.

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Дурек Верретт, который “работает” шаманом, и принцесса Норвегии Марта-Луиза состоят в отношениях с 2018 года. Дурек – известный своими обрядами над голливудскими звездами, он занимается целительством, устраивает спиритические сеансы и проводит по всему миру лекции по различным нетрадиционным практикам. А до романа с принцессой 8 лет состоял в отношениях с мужчиной. Однако, по словам пары, родители и родные Марты-Луизы приняли его в семью и наладили с ним хорошие отношения.

Известно, что Дурек страдает от заболевания почек, а на прошлое Рождество у него случилось обострение. Он никогда не говорит об этом открыто, но известно, что с 2004 по 2012 год он регулярно проходил процедуру диализа. В том же году его сестра, Анджелина Веррет Бирн, отдала ему свой почку, благодаря чему ему стало лучше. Но в последние годы болезнь вернулась – сейчас он проходит интенсивное лечение в одном из госпиталей Лос-Анджелеса.

Ранее принцесса Марта-Луиза была замужем за норвежским писателем Ари Беном – они поженились в 2002 году в Тронхейме. В браке у супругов появилось три дочери: Мод, Леа и Эмма – сейчас им 18, 16 и 13 лет соответственно. У Марты-Луизы и Ари Бена было много общих увлечений, а в год свадьбы они выпустили совместную книгу, в которой рассказали о своей любви. Но в 2016 году они объявили о расставании после 14 лет брака. По заявлению пары, они использовали уже множество способов остаться вместе, но ни один из них не сработал.

Два года назад, на Рождество, экс-супруг принцессы покончил жизнь самоубийством. Известие стало шоком не только для норвежской королевской семьи, но и всей страны. Марта-Луиза лишь дважды высказывалась об этом: спустя несколько дней она почтила его память постом в Instagram и в первую годовщину посвятила ему пост в той же социальной сети. Но она ни разу не рассказывала, как она и ее девочки переживали эту утрату. Впервые она заговорила об этом в середине января.