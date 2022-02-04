Названа дата презентации в РФ смартфона Realme 9 Pro+ 5G

Как заявили представители компании-производителя, новый смартфон Realme 9 Pro+ 5G, который меняет свой цвет, будет представлен в РФ 16 февраля текущего года.

О том, как пройдет мероприятие, пользователи смогут узнать из прямой трансляции во всех популярных социальных сетях.

На сегодня разработчик подтвердил, что конструкция данного гаджета основана на SoC Dimensity 920. Также в компании сообщили, что основная камера с главным датчиком на 50 Мп будет поставляться с завода Sony. Емкость аккумуляторной батареи здесь составит 5000 мАч. Главной же заметной глазу особенностью устройство станет особое покрытие корпуса, меняющее цвет в зависимости от интенсивности освещения. Об остальном в компании пообещали рассказать во время презентации.