 

“Его изменило рождение ребенка и разные события в жизни”. Продюсер “Голосу країни” рассказал, как на проекте относятся к Вакарчуку

04.02.2022, 15:40, Новости дня
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“Каждый сезон, когда Славик был в шоу, очень многие люди побаивались его. Но мне кажется, что это абсолютно не имеет оснований, особенно в этом сезоне. Меня очень-очень удивил Вакарчук в этом сезоне – настолько трогательным, каким он является, я его никогда не видел. Мне кажется, его изменило рождение ребенка и разные события в его жизни”, – сказал Завадюк.

ВИДЕОВидео: Оля Полякова / YouTube
Контекст:

2 июня 2021 года Вакарчук заявил, что расстался с гражданской женой Лялей Фонаревой после 20 лет совместной жизни.

25 августа стало известно, что в мае у артиста родился сын. Родители назвали ребенка Иваном – в честь отца Вакарчука. СМИ писали, что матерью ребенка является 39-летняя Евгения Яцута – совладелица компании Radioaktivefilm. 

Премьера нового сезона шоу “Голос країни” состоялась 23 января. Тренерами сезона, кроме Вакарчука, являются певицы Оля Полякова, Надя Дорофеева и певец Потап (Алексей Потапенко).

Полякова занимает кресло тренера впервые в истории проекта. Она призналась, что в самом начале побаивалась Вакарчука.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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