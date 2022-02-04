“УДАР Виталия Кличко” обнародовал экономический план действий и предложил власти реализовать его уже сейчас

Реализация экономического плана действий позволит сделать экономику Украины более устойчивой и повысить благосостояние украинцев, отмечают в “УДАРе”. Поэтому предложили уже сегодня использовать этот план всем, кто принимает решения, касающиеся экономики.

“Мы знаем, как сделать экономику Украины более защищенной и приблизить качество жизни украинцев к европейским стандартам. Мы готовы брать на себя ответственность и реализовывать наш план самостоятельно, когда придем к власти. Однако уже сегодня мы публично предлагаем власти и всем, от чьих решений зависит состояние экономики Украины, использовать предложенные шаги для развития экономики. Это нужно украинцам, это нужно Украине!” – подчеркнул в своем выступлении лидер УДАР Виталий Кличко.

Экономический план действий “Защита. Безопасность. Развитие” содержит 15 неотложных шагов по стабилизации социально-экономической ситуации в Украине и 10 ключевых направлений для обеспечения устойчивого экономического развития на перспективу. В его основу положена инновационно-индустриальная модель экономики, которую в УДАР считают оптимальной для Украины.

“Сегодня здесь собрались люди, которые не привыкли рассчитывать на других и всегда берут ответственность на себя. Нам делать жизнь в стране безопасной, нам защищать семьи и громады, а значит, и нам изменять условия для развития украинского производства, развивать предпринимательство, обеспечивать справедливые условия оплаты труда, формировать конкурентное образование для молодежи и достойное пенсионное обеспечение для большинства граждан. Наша с вами задача – создавать будущее уже сегодня, несмотря на политические циклы и чьи-то амбиции”, – сказала во время презентации экономического плана действий представительница УДАР Оксана Продан.

В частности, УДАР настаивает на срочном увеличении оборонного бюджета минимум на 30 млрд грн, что позволит в том числе повысить зарплаты военнослужащим уже с февраля этого года. Также “УДАР” предлагает безотлагательно обеспечить необходимые объемы газа по справедливым ценам и избавиться от критической зависимости от импорта дизтоплива. Среди других предложений – ввести нулевую ставку НДС на социальные продукты и жилищно-коммунальные услуги для населения, сократить нецелевые расходы, в частности, на содержание центральной власти и повысить реальную заработную плату медикам. Также партийцы считают необходимым восстановить упрощенную систему налогообложения для малого бизнеса и отменить обязательные кассовые аппараты для ФЛП.

Для экономического успеха в перспективе УДАР предлагает перейти на основы “экономического прагматизма”, принимая решения, прежде всего, с учетом национальных интересов, сосредоточиться на создании рабочих мест, энергетической независимости, развитии ВПК, создании независимой судебной системы.

Контекст:

4 февраля состоялся XXV съезд политической партии “УДАР Виталия Кличко”. Во время съезда было принято обращение к руководству государства о созыве Национального форума единства Украины, инициированное лидером УДАР Виталием Кличко. Во время съезда было принято обращение к международному сообществу о защите демократии и свободы и поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.

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