 

Украинские фигуристы предпочли общаться с российскими СМИ на русском языке

04.02.2022, 15:39, Новости дня
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Украинские фигуристы Артем Даренский и София Голиченко предпочли общаться с российскими СМИ на русском языке, пояснив это тем, что им тяжело говорить на украинском.

«Мы можем разговаривать как на украинском, так и на русском и английском, это наш выбор. Просто конкретно у нас очень тяжело получается разговаривать на украинском, и чтобы люди нас больше понимали, мы разговариваем на русском. В любом случае, мы стараемся поддерживать свою команду… Наша задача – показать свой результат», – передает РИА «Новости» слова Даренского.

При этом украинский фигурист Максим Никитин, выступающий в паре с Александрой Назаровой, также ответил на вопросы российских журналистов на русском языке. Никитин выразил надежду, что любой спортсмен может говорить на том языке, на каком хочет.

В Китае началась церемония открытия зимних Олимпийских игр, она проходит на Национальном стадионе в столице страны – Пекине.



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