Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление, выступив против расширения НАТО и независимости Тайваня

Сегодня мир переживает масштабные перемены, человечество вступает в новую эпоху стремительного развития и масштабных преобразований. […] Вместе с тем на фоне продолжающейся в мире пандемии новой коронавирусной инфекции с каждым днем все более осложняется ситуация в сфере международной и региональной безопасности, множатся глобальные вызовы и угрозы”, – сказано в заявлении.

Лидеры стран утверждают, что “некоторые силы, представляющие меньшинство на мировой арене, продолжают отстаивать односторонние подходы к решению международных проблем и прибегать к силовой политике, практикуют вмешательство во внутренние дела других государств, нанося ущерб их законным правам и интересам, провоцируют противоречия, разногласия и конфронтацию, препятствуют развитию и прогрессу человечества, что вызывает неприятие со стороны международного сообщества”.

В совместном заявлении стороны также поддержали друг друга в политических вопросах.

“Российская сторона подтверждает приверженность принципу “одного Китая”, подтверждает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме. […] Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен “холодной войны”, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств”, – сказано в документе.

Об Украине, в частности, об оккупированном Крыме, упоминаний в российско-китайском заявлении нет.

Контекст:

Островное государство Тайвань заявило об отделении от Китая в 1949 году, после гражданской войны. Оно имеет широкие коммерческие и неформальные связи со многими странами, однако лишь 15 государств признают его правительство как независимое. Пекин не признает Тайвань суверенным государством и считает его своей отколовшейся провинцией.

Вскоре после того, как в США к власти пришел президент Джо Байден, Тайвань заявлял о крупном вторжении китайских боевых самолетов на свою территорию, сообщал BBC. Эксперты считают, что таким образом власти Китая хотели проверить уровень поддержки администрацией Байдена островного государства.

Власти Китая предупредили новую администрацию США и Тайвань о том, что признание Соединенными Штатами независимости острова будет означать войну.

7 декабря 2021 года Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины, “поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении”.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулись в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

10-го, 12-го и 13 января 2022 года состоялись переговоры России, США, НАТО и ОБСЕ по этим требованиям. По итогам переговоров в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители Штатов сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

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