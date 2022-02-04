Правительство Германии осудило меры Москвы против Deutsche Welle

Правительство Германии решительно осуждает меры властей РФ против медиакомпании Deutsche Welle и надеется, что они будут отменены, сообщил представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер.

Бюхнер заявил, что «правительство Германии самым решительным образом осуждает объявленные против Deutsche Welle меры, они совершенно лишены основания и нарушают право на свободу печати», передает ТАСС.

Он добавил, что власти ФРГ якобы никоим образом не вмешиваются в процесс выдачи лицензий и ситуацию вокруг RT DE, «журналистская работа RT DE никогда не ограничивалась».

«Мы настоятельно призываем российскую сторону не использовать лицензионно-правовые проблемы (RT DE) для ограничения свободы печати и выражения мнения. Мы хотели бы, чтобы РФ отменила эти меры против Deutsche Welle и пересмотрела это дело», – сказал Бюхнер.

Вместе с тем представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС считает решение РФ запретить вещание германской медиакомпании Deutsche Welle в стране неприемлемым: «Российские власти связали его с решением немецкого регулятора запретить российскому государственному вещателю RT DE работать в стране из-за отсутствия действующей лицензии, что совершенно не связано с работой Deutsche Welle в России».

Между тем директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила, что сотрудники корпункта Deutsche Welle в РФ получили уведомление о его закрытии и должны сдать свои аккредитации до конца дня 4 февраля.

При этом Москва готова к обсуждению с германскими коллегами ситуации со взаимными ограничениями деятельности СМИ, если у ФРГ «есть желание обсудить, поговорить, найти форму выхода из этой ситуации, мы всегда открыты».

Напомним, комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла телеканалу RT DE предписание о прекращении спутникового и другого вещания.

Решение приняли несмотря на то, что СМИ работает на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание. В МИД России пообещали ответные меры.

В пятницу, 4 февраля, после решения в РФ запретить вещание Deutsche Welle в стране московское бюро немецкой телекомпании закрылось.