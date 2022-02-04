 

Российские атлеты вышли на Национальный стадион Пекина в ходе церемонии открытия Игр

04.02.2022, 15:35, Новости дня
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Российская сборная на Олимпийских играх вышла на Национальный стадион Пекина под флагом Олимпийского комитета РФ (ОКР) в ходе церемонии открытия XXIV зимней Олимпиады.

Знаменосцами выступают конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев, передает РИА «Новости».

Напомним, в пятницу в Китае началась церемония открытия зимних Олимпийских игр, она проходит на Национальном стадионе в столице страны – Пекине.

Представители РФ появятся на стадионе под номером 46. Президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков сообщал, что в состав делегации войдут 80 человек.



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