 

Стали известны округа Подмосковья с самой тяжелой ситуацией по ковиду

04.02.2022, 15:24, Разное
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Суточный прирост зараженных коронавирусом COVID-19 в Московской области к пятнице составил 11 255 человек. Такие данные привели представители регионального оперативного штаба по коронавирусу.

Среди округов Подмосковье первое место по числу новых случаев занял Красногорск с 935 инфицированными. За ним следуют Королев и Воскресенск, где заразились 851 и 647 человек соответственно, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.

Помимо них в число худших по ковиду также вошли Ленинский округ (630 человек), Чехов (545 человек), Солнечногорск (498 человек), Мытищи (456 человек), Люберцы (450 человек), Раменский округ (423 человека) и Подольск с 402 заболевшими, сообщают “Вести Подмосковья”.



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