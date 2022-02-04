 

СМИ: Сиенна Миллер встречается с актером Оли Грином, который младше ее на 15 лет

04.02.2022, 15:20, Разное
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У Сиенны Миллер новая любовь. Во всяком случае, такой вывод сделали иностранные СМИ после того, как увидели актрису в компании актера и модели Оли Грина. Оба появились на баскетбольном матче между “Нью-Йорк Никс” и “Мемфис Гриззлис” в Нью-Йорке, и держались как пара. 

На фото, опубликованных в издании Page Six, 40-летняя Сиенна в сером брючном костюме держит молодого человека за руку. Как отмечают свидетели, в зал они прошли рука об руку, и она касалась его плеча. Журналисты решили, что этот совместный поход на матч – не что иное как свидание. При этом за несколько дней до этого Сиенну Миллер видели в компании 29-летней супермодели Кары Делевинь в местном заведении Temple Bar, где, по свидетельству очевидцев, девушки очень нежно общались и даже были замечены за поцелуем. Но после друзья модели заявили, что это привычное поведение Кары и искать здесь тайные смыслы не следует.

Что касается нового спутника актрисы, то о нем известно немного. К своим 25 годам он успел сняться в сериалах, самые известные из которых “Смелые и красивые” и “Москитный берег”, а также участвовал в показах Burberry в 2018-м и является лицом GAP. Ранее встречался с моделью Адвоа Абоа. 

Оли Грин

Всего полгода назад, минувшим летом, Сиенна не раз была замечена в компании старинного друга, директора сети отелей Mandarin Oriental Hotel Group Арчи Кесвика. И во время прогулке по Нью-Йорку в начале июня, и на матче в рамках Уимблдонского теннисного турнира Сиенна и Арчи вели себя как влюбленные – держались за руки, обнимались, позировали фотографам вместе. Был ли у них роман на самом деле, а если и был, то когда подошел к концу, история умалчивает.

Напомним, что последние официальные отношения Сиенны закончились в сентябре 2020-го. Тогда Миллер рассталась с Лукасом Цвирнером, который был младше ее на 10 лет. Актриса и владелец арт-галереи встречались чуть больше года. Примечательно, что еще в начале 2020-го журналисты и папарацци приписывали отношениям Сиенны и Лукаса совсем иной статус. После того как Сиенна начала прятать от фотографов свои руки под перчатками, сумками и рукавами одежды, в СМИ началась спекуляция на тему грядущей помолвки пары. Но свадьба так и не состоялась. 

Сиенна Миллер и Арчи КесвикСиенна Миллер и Арчи Кесвик



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