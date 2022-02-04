“Огнище”. В сеть выложили танец босой Брежневой

На видео Брежнева и Сильченко танцуют босиком на фоне пальм под звуки барабана. Сильченко посвятила публикацию дню рождения артистки – в этот день ей исполнилось 40 лет.

“Мой друг, самое сложное у нас уже позади, давай поживем теперь как островитянки – в удовольствие”, – подписала ролик Сильченко.

“Огнище”, – отреагировали в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Катя Сильченко (@katyasilchenko)

Контекст:

Опубликованный ролик был снят на Мальдивах, где Сильченко и Брежнева вместе провела отпуск в январе 2021 года.

—