“Огнище”. В сеть выложили танец босой Брежневой
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На видео Брежнева и Сильченко танцуют босиком на фоне пальм под звуки барабана. Сильченко посвятила публикацию дню рождения артистки – в этот день ей исполнилось 40 лет.
“Мой друг, самое сложное у нас уже позади, давай поживем теперь как островитянки – в удовольствие”, – подписала ролик Сильченко.
“Огнище”, – отреагировали в сети.
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Контекст:
Опубликованный ролик был снят на Мальдивах, где Сильченко и Брежнева вместе провела отпуск в январе 2021 года.
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