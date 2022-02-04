В Пекине началась церемония открытия Олимпиады
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В Китае началась церемония открытия зимних Олимпийских игр, она проходит на Национальном стадионе в столице страны – Пекине, сообщают информационные агентства.
Торжественная церемония открытия Олимпиады проходит в пятницу, после представлений пройдет парад участников, в нем примут участие представители 91 Национального олимпийского комитета, передает ТАСС.
Представители РФ появятся на стадионе под номером 46. Президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков сообщил, что в состав делегации войдут 80 человек.
Знаменосцами станут серебряный призер Игр конькобежка Ольга Фаткулина и капитан сборной РФ по хоккею, олимпийский чемпион Вадим Шипачев.
Парад открывает команда Греции, последними выйдут представители Китая.
На церемонию приглашен президент РФ Владимир Путин. Он прибыл в Пекин в пятницу и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
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