 

В Кремле негативно отнеслись к обвинениям в намеренной огласке ответа США по безопасности

04.02.2022, 14:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Кремле негативно отнеслись к заявлениям американской стороны о том, что якобы РФ предала огласке ответ США по гарантиям безопасности, в Москве не допускают такого стечения обстоятельств, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к обвинениям США, что это РФ «слила» в СМИ ответ американцев по гарантиям безопасности, допускают ли такую возможность в Москве, что «относимся негативно, не допускаем», передает РИА «Новости».

«К нашему большому сожалению, наши американские коллеги очень часто бывают уверены в том, что впоследствии оказывается неправдой», – добавил он.

Представитель Кремля также указал на изменчивость позиции США по поводу возможных превентивных санкций в адрес России.

«Давайте подождем следующей недели, может, опять что-то поменяется», – добавил он.

Напомним, в среду испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. В тот же день Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что ответственность за утечку якобы несет Москва.

Сенатор Константин Косачев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Своим «мы почти уверены» США снова перекладывают ответственность за происходящее с больной головы на здоровую».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09 / В ЕС предложили ввести единые правила передвижения на фоне пандемии

06.10 / Цена на газ в Европе обновила исторический максимум – более $1700 за 1 тыс. м³

09.08 / Россия подала в МС ООН ответный меморандум по спору с Украиной

29.10 / “Вам надо сделать аборт”. Alyosha рассказала об ошибке врача из частной клиники

12.08 / Создана раневая повязка, которая убивает вредные бактерии

02.03 / Жена Саркози Бруни отреагировала на обвинительный приговор в отношении ее мужа

06.08 / Построенный властями сквер в Махачкале снесли по решению суда

14.08 / Зеленского сравнили с напавшими на олимпийского чемпиона провокаторами

15.04 / Рестораны, церковь и подиум для тайского массажа. Навальный выпустил расследование “о любимой секретной даче” Путина

16.03 / Устенко: Война СНБО против олигархата – это то, что обещали многие, но так и не смогли сделать. Особенно, если надо было воевать против самих себя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика