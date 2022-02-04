В Кремле негативно отнеслись к обвинениям в намеренной огласке ответа США по безопасности

В Кремле негативно отнеслись к заявлениям американской стороны о том, что якобы РФ предала огласке ответ США по гарантиям безопасности, в Москве не допускают такого стечения обстоятельств, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к обвинениям США, что это РФ «слила» в СМИ ответ американцев по гарантиям безопасности, допускают ли такую возможность в Москве, что «относимся негативно, не допускаем», передает РИА «Новости».

«К нашему большому сожалению, наши американские коллеги очень часто бывают уверены в том, что впоследствии оказывается неправдой», – добавил он.

Представитель Кремля также указал на изменчивость позиции США по поводу возможных превентивных санкций в адрес России.

«Давайте подождем следующей недели, может, опять что-то поменяется», – добавил он.

Напомним, в среду испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. В тот же день Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что ответственность за утечку якобы несет Москва.

Сенатор Константин Косачев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Своим «мы почти уверены» США снова перекладывают ответственность за происходящее с больной головы на здоровую».