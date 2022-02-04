В России зарегистрировали лекарство от COVID-19 на основе молнупиравира



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Производство препарата начнется через семь дней после регистрации после получения регистрационного удостоверения, сообщили в Промомед. «Эспиравир» будет выпускаться в капсулах по 200 и 400 мг. По словам разработчиков, он подходит для всех групп пациентов и предназначен для ранней терапии коронавируса. О том, когда дженерик поступит в гражданский оборот и насколько будет доступен для пациентов, пока не сообщается.

Молнупиравир изначально был предназначен для лечения гриппа и других инфекций, вызванный РНК-вирусами, в том числе тропических. Препарат подавляет репродукцию вируса, вызывая мутации при его размножении. В начале пандемии фармкомпания Merck & Co начала исследовать эффективность молнупиравира против COVID-19, и в октябре 2021 года заявила о том, что препарат вдвое снижает риск госпитализации у амбулаторных пациентов. После проведения еще ряда клинических испытаний, разработчики оценили его эффективность ниже — вероятность осложнений уменьшается только на треть. Однако молнупиравир получил одобрение регуляторов в США и странах Европы.

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В ноябре стало известно, что в РФ начались клинические испытания препарата паксловид, созданный учеными компании Pfizer. Предварительные результаты оценки эффективности лекарства беспрецедентные: 89%, причем в группе добровольцев, принимавших пакловид, смертность от COVID-19 была нулевая. В ходе испытаний в РФ специалисты проверят профилактический эффект препарата, поэтому к участию допускаются люди, у которых был близкий контакт с симптоматическими больными.

Проведение клинических испытаний не гарантирует дальнейшую регистрацию на территории России, однако некоторые эксперты считают, что препарат с такой высокой эффективностью имеет большие шансы получить одобрение в нашей стране.