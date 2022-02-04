 

Сбагрила сына бабушке и испарилась: что случилось со скандальной невесткой Марии Шукшиной

04.02.2022, 14:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Несколько лет назад старший Марии Шукшиной Макар Касаткин встречался с девушкой по имени Фрейя Зильбер. При других обстоятельствах об этом романе, скорее всего, никто бы и не узнал. Однако Фрейя забеременела и пришла на телевидение, чтобы рассказать об этом на всю страну. Скандальная история заинтересовала общественность и затянулась на несколько выпусков телешоу.

Впервые Зильбер появилась на экранах несколько лет назад, когда была еще в положении. Девушка заявила, что отцом ее будущего ребенка является сын известной актрисы Марии Шукшиной. Фрейя сообщила о намерении подать на алименты и заявила, что ей не удается связаться с известным семейством. Скандал растянулся на несколько выпусков.

Часть людей была уверена, что маленького Марка не стоит отдавать в семью Шукшиной, которая постоянно влипает в какие-то истории. А кто-то считал, что ошибкой будет оставить ребенка у Зильбер. В один момент Фрейя представала перед публикой в образе заботливой матери, а в другой уже демонстрировала своего нового любовника и очередные домашние тусовки. Одно было ясно точно: Марк является сыном Макара Касаткина. Это выяснилось в результате проведения ДНК-теста.

Касаткин согласился выплачивать алименты. Казалось, история могла бы завершиться благополучно. Но позже новоиспеченная мать снова разразилась жалобами на ничтожно маленькую сумму алиментов и отца ребенка, который якобы виделся с ним всего раз. А потом Фрейя и вовсе пропала.
Семья Шукшиной хотела забрать мальчика, но связаться с его матерью у них не получалось. Как оказалось, девушка несколько месяцев избавлялась от алкогольной и наркотической зависимостей в центре реабилитации.

Скандальная история завершилась благополучно, но неожиданно для всех. В начале 2020 году Зильбер, потерявшая интерес публики к своей персоне, сама отдала Марка несостоявшейся свекрови. Девушка попросила Марию Шукшину, чтобы мальчик пожил с ней какой-то время. Однако возвращать матери ребенка семья не планировала, да и она на их пороге больше не появлялась.

Весной этого года Марку исполнится уже четыре года. Его 24-летний отец успел жениться – теперь мальчик растет в полноценной семье. А вот его мать, судя по всему, пропала со всех радаров. Последний снимок Фрейи появился в соцсетях летом 2020 года. Девушка опубликовала кадр с каким-то мужчиной и с тех пор не заявляла о себе. Поговаривали, что Марк – не единственный ее ребенок. Своего первенца Зильбер якобы родила в Барнауле, когда ей было 14 лет, и тоже сбагрила бабушке.

По словам Шукшиной, скандальная история была постановкой, которую создатели ток-шоу “Прямой эфир” срежиссировали ради рейтингов. Зильбер получала гонорар и подписывала контракт, согласно которому не могла видеться с несостоявшейся родней без камер. А как только все договоренности были расторгнуты, девушка сама встретилась с актрисой.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10 / «Архив Пандоры» – об офшорах мировых лидеров и чиновников

17.08 / Учёные выяснили, как деревья выживают при атаке насекомых-вредителей

07.09 / Большинство россиян высказались за сексуальное воспитание в школах

27.11 / Прекрасное жестоко

26.05 / Мнение: Что показал миру Лукашенко?

03.06 / “Неубиваемая тля”: поможет средство для мытья стекол, водка, кока-кола и другие

16.05 / Феминистка, которая изменила секс

14.01 / Коронавирусом в России за сутки заразились 24,7 тысячи человек

16.10 / Извержение супервулкана Йеллоустон неизбежно

11.01 / Центр Гамалеи сообщил о наступлении омикрон-штамма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика