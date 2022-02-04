Джеймс МакЭвой подтвердил, что уже несколько лет женат на своей давней подруге Лизе Либерати

Джеймс МакЭвой и Лиза Либерати, которые вместе более пяти лет, теперь муж и жена. Актер подтвердил давно ходившие слухи о тайной свадьбе в новом интервью. Правда, подробностями торжества и дату свадьбы раскрывать не стал. Издание Guardian, ссылаясь на слова актера, пишет, что бракосочетание было тайным. Джеймс также рассказал, что родина Лизы – город Филадельфия в Пенсильвании – стала для него вторым домом.

Отметим, что первые слухи о тайной свадьбе Джеймса МакЭвоя и Лизы Либерати появились еще осенью 2019 года. Тогда издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера писало, что “свадьба возлюбленных состоялась недавно”. Точную дату регистрации источник называть не стал, но уточнил, что правдивость его слов подтверждает кольцо на безымянном пальце девушки.

Джеймс МакЭвой и Лиза Либерати

Будущие супруги познакомились на съемах фильма “Сплит” в Филадельфии в 2016 году. МакЭвой снимался в главной роли, а Либерати работала ассистентом режиссера М. Найта Шьямалана. Рабочие отношения между ними довольно быстро переросли в романтические.

Напомним, до встречи с Лизой Джеймс был десять лет женат на актрисе Энн-Мэри Дафф, а в 2016 году стало известно, что пара распалась. Вместе они воспитывают 11-летнего сына Брендана и даже, как неоднократно сообщалось в прессе, продолжали периодически жить вместе в своем доме на севере Лондона, чтобы не травмировать сына разрывом. Вероятно, сейчас после переезда Макэвоя в США, его встречи с сыном станут реже.

Джеймс МакЭвой