Четыреста пятьдесят восьмая

Что известно о Вере Цвикевич — гражданке России, оказавшейся в лукашенковской тюрьме из-за фото на первой полосе «Комсомольской правды».

Спустя полтора года после белорусских событий августа 2020 года, за участие в протестах вновь задержали гражданку РФ — Веру Цвикевич. Она стала 458-й россиянкой, задержанной в Беларуси.

Девушку подозревают в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них» (ст. 342 УК РБ). Поводом стало фото с ней на первой полосе номера белорусской «Комсомольской правды», вышедшего летом 2020 года. На снимке девушка в красном летнем платье, белых туфлях и с красным цветком в руках сидит на металлических ограждениях на фоне белорусских силовиков, охраняющих стелу «Минск — город-герой» во время мирного марша.

Вере 29 лет, она родилась и выросла в России, в Мурманске. Каждое лето они с сестрой приезжали в Беларусь, где жили их бабушка и дедушка и откуда родом их родители. Именно здесь девушки мечтали пойти в университет, а затем и остаться жить. В 2014 году Вера, имея за плечами высшее образование в Мурманском государственном гуманитарном университете по специальности «Культурология», начала реализовывать свою мечту и переехала в Беларусь. В Минске Цвикевич окончила курсы актерского мастерства и устроилась в Слонимский театр, где играла в нескольких спектаклях до 2019 года.

В театре о девушке отзываются положительно — говорят, что были против ее ухода. «Причину задержания не знаю. Я Веру не видел с момента ее увольнения. Хотя, в принципе, догадываюсь» — сказал коллега девушки из театра.

По словам сестры, после увольнения Цвикевич решила вернуться в Минск. Там она поступила на актерский факультет, но в 2020 году, как и многие другие студенты, забрала свои документы.

В январе ей нужно было продлевать вид на жительство. Девушка сдала отпечатки пальцев, сделала новое фото и получила документ. Ее родственница предполагает, что именно во время этой процедуры Веру и заметили силовики. В интернете размещено резюме Цвикевич от 7 января: в нем указано, что девушка планирует устроиться на должность учителя МХК.

Вера Цвикевич на сцене. Фото: Слонимский театр

О задержании Веры родственникам сказал по телефону дежурный следователь. Объяснять он ничего не стал, лишь предложил прочитать про статью УК в интернете. «Она все близко принимает к сердцу, переживает за других. Любит животных, помогает бездомным. Дома осталась старая собака, сейчас за ней присматривает друг», — рассказала сестра задержанной «Дождю» (внесен Минюстом в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента).

Молодой человек Веры, Виктор, узнал о задержании девушки вечером 27 января. На следующее утро родственники заключили контракт с адвокатом. Правда, комментарии он не дает — адвокатов, которые занимаются политическими делами в Беларуси, сейчас активно лишают лицензий, поясняет Виктор.

Правозащитник Павел Левинов рассказал «Новой газете», что девушка задержана на 10 суток. По его информации, обвинение ей на сегодняшний день не предъявлено.

«Аристократичное лицо, цветок в руке»

Фотографию Веры, которая, скорее всего, привлекла внимание «правоохранительных органов», сделал журналист Александр Коц.

— Прекрасно помню то 23 августа 2020 года. Это был один из двух-трех дней, когда противникам Лукашенко разрешили почти все, — поделился Коц. — Толпы белорусов слонялись взад-вперед по улицам, ничего, как им казалось, не нарушая… Многие останавливались, чтобы запечатлеть себя на фоне военных. Вера Цвикевич была одной из таких. Она присела на перила рядом с автобусной остановкой и принялась позировать на фоне четырех бойцов в балаклавах с автоматами… Девушка в тот момент точно не занималась «организацией и подготовкой действий, грубо нарушающих общественный порядок». И настрой у нее был вполне благодушный. Там были люди куда агрессивнее нее… А она — просто фотографировалась.

Бывший журналист «МБХ медиа» (сайт внесен в реестр распространителей экстремисткого контента, доступ к нему был ограничен, проект вскоре самоликвидировался — «Новая».) Роман Попков, присутствовавший на той самой протестной акции в Минске, назвал девушку «олицетворением всего белорусского протеста». «Аристократичное лицо, цветок в руке. Прямо за этой тонкой яркой фигурой — натянутая колючая проволока и военные в касках, масках и с автоматами», — вспоминает он.

По статье об участии в митинге Вере Цвикевич грозит до четырех лет лишения свободы.

«Под психологическим давлением»

Вскоре после задержания телеграм-канал ГУБОП, связанный с белорусской милицией, опубликовал видео с Верой Цвикевич. На записи россиянка сбивчиво рассказывает под запись, что в августе 2020 года якобы «участвовала в сцепках на проезжей части».

«В своих действиях я полностью раскаиваюсь и всем людям советую не принимать больше участия в таких мероприятиях», — говорит Цвикевич. В видео вставили кадр, на котором Цвикевич грубо вмонтирована в шеренгу с другими девушками. Лица остальных при этом закрыты грустными смайлами — позже ГУБОП продолжит их «открывать».

После Цвикевич в телеграм-канале опубликовали уже два видео «раскаивающихся» девушек, которые были запечатлены на фотографии.

Молодой человек Цвикевич отметил, что слова, сказанные девушкой на камеру, «ничего не значат, но могут способствовать прекращению дальнейших издевательств». Он добавил, что совершенно не удивился, когда увидел запись, потому что такие видео публикуют ежедневно. «Девушки взялись под руки, потому что их объединяет одна идея: жить в стране, где выборы честные. А не для того чтобы на кого-то нападать», — прокомментировал Виктор.

— Видно, что она подавлена, — комментирует правозащитник Павел Левинов. — Говорит заученными фразами, а не своими. В частности, она говорит, что участвовала в «несанкционированных митингах». И слово «несанкционированный» долго не могла выговорить, потому что в народе никогда не говорят: «Мы пойдем на несанкционированное массовое мероприятиие». Говорят «митинг», «демонстрация», «пикетирование». Ясно, что это слова не ее. Видя ее состояние и обращая внимание на то, как видео обрывается в конце, можно предположить, что у Веры либо произошло расстройство, и она не смогла ничего говорить и начала рыдать, либо, наоборот, встряхнулась и сказала то, что не должно выйти в эфир. Из того, что мы видим, ясно, что это было сделано если не под физическим, то, по крайней мере, под психологическим давлением.

По словам Левинова, представитель посольства Веру посещал. В понедельник для нее приняли передачу. Приняли практически все, но отказались принять карандаши и ручки. С девушкой работает адвокат, а ее двоюродная бабушка, которая проживает в Минске, и хороший знакомый подготовили личные поручительства на имя следователя с просьбой изменить ей меру пресечения с заключения под стражу на любую другую.

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— Вера подавлена, она не понимает, почему она там находится, потому что никаких призывов она не делала, — говорит правозащитник. — Как и сотни тысяч белорусов, она была простым участником мирных собраний. Телефон ее либо взломан, либо ее вынудили сказать от него пароль, потому что изменены пароли в ее личных аккаунтах. Скорее всего, изменены органами следствия.

Левинов подчеркнул, что газета с фотографией Веры на первой полосе вышла в августе 2020 года. То есть задержали девушку спустя год и четыре месяца.

— Каковы были мотивы белорусских властей задерживать человека по прошествии этого времени? Вера Цвикевич не несет никакой опасности и вреда для белорусского общества и государства. Подозревать ее вы можете, но на каком основании и по какому праву вы задерживаете человека и лишаете его свободы?

Фото: Stringer / Anadolu Agency / Getty Images

Как реагирует Россия?

Сергей Лавров в интервью четырем крупным российским радиостанциям в ответ на вопрос гендиректора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина о Вере Цвикевич заявил, что российские власти, конечно, будут интересоваться ее судьбой.

«Их 457 [задержанных в Беларуси]. Она, значит, будет 458-й. Здесь есть вопросы, которые требуют очень тесного взаимодействия правоохранителей. Не хочу о них сейчас публично говорить. Но вопросы такие существуют. И очень важно, чтобы они решались по-союзнически, по-братски. Мы будем эту линию проводить постоянно», — сказал Лавров.

Пресс-секретарь посольства РФ в республике Алексей Маскалев сообщил, что сотрудники консульства «в рабочем порядке занимаются выяснением обстоятельств задержания гражданки России, находятся в контакте с правоохранительными органами Беларуси». По его словам, родственники задержанной не обращались в посольство за помощью.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе рассказал, что ему звонила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и объяснила, что министерство разбирается в этом вопросе и что, скорее, надо обращаться в силовые структуры.

«Дай бог, если МИД работает. <…> Но люди там продолжают сидеть. <…> Я не знаю, кто должен на это реагировать. В принципе российская власть должна реагировать, потому что если кто-то оказывается за решеткой в Америке или где-то в странах капиталов, скажем так, то реакция очень резкая и эмоциональная, а тут такая осторожненькая и сильно по касательной», — заметил Сванидзе.

Крепкий союз

Белорусские силовики продолжают преследовать не только своих граждан, но и жителей РФ после протестных акций 2020 года.

Под конец 2021 года 21-летнего россиянина Егора Дудникова приговорили в Беларуси к 11 годам колонии по делу о разжигании «социальной вражды» и призывах к действиям, «вредящим национальной безопасности». По версии следствия, молодой человек «разместил не менее 55 озвученных им голосовых сообщений побудительного характера» в телеграм-канале якобы для «нагнетания напряженности и конфликтности в обществе и государстве». Защита Дудникова пытается добиться его экстрадиции в Россию.

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Под домашним арестом остается 23-летняя россиянка Софья Сапега, которую власти Беларуси обвиняют в разжигании вражды. Помимо этого, РФ регулярно экстрадирует жителей Беларуси по запросу белорусских силовиков, порой невзирая на запреты ЕСПЧ. Так, например, были высланы активист Дмитрий Подлобников и боец ММА Андрей Кудин.

В сентябре в Беларуси заблокировали сайт «Комсомольской правды» из-за публикации об убитом Андрее Зельцере, который застрелил из ружья бойца спецподразделения КГБ «Альфа». Автора статьи Геннадия Можейко объявили «нежелательным» на территории РФ и выслали из Москвы в Беларусь, где поместили в СИЗО по обвинению в разжигании ненависти (ст. 130 УК РБ) и оскорблении представителя власти (ст. 369 УК РБ).

Софья Кругликова, корреспондент

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