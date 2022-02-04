 

Американцы создали материал, мгновенно поглощающий и отдающий энергию

04.02.2022, 14:22, Новости дня
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Американские ученые представили новый материал для мгновенного поглощения и выделения разных видов энергии, в том числе и механической. Это, разумеется, не пружина, но работает примерно так же.

Как только появляется лишняя энергия из любого источника, материал ее поглощает. Как только нужно отдать энергию, он тут же ее отдает. Также ученые сравнивают принцип работы с выпариванием и конденсацией жидкости, когда количество собранной энергии меняется в зависимости от агрегатного состояния вещества.

В данном случае речь идет о наноповерхности с огромным количеством микроскопических магнитов. Сфера применения может быть очень широкой, отмечают эксперты. Сначала технологию хотят использовать в робототехнике.



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