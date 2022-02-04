Путин изложил Си Цзиньпину позицию РФ на переговорах о безопасности

Президент Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином изложил линию Москвы на переговорах с Западом о гарантиях безопасности, китайский лидер поддержал Россию, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Президент РФ изложил еще раз нашу линию на переговорах с американцами, с НАТО о необходимости выработать ясные гарантии безопасности на Европейском континенте», – цитирует ТАСС Лаврова.

По словам министра, в ходе обсуждения сторонами международной проблематики лидеры двух стран уделили внимание напряженности, которую нагнетает Запад вокруг Москвы и Пекина.

«Председатель Китайской Народной Республики подтвердил поддержку линии РФ в этом вопросе, подчеркнул, что она является отражением справедливых чаяний российского государства и российского народа», – отметил Лавров.

Он также добавил, что РФ и Китай условились противодействовать попыткам размыть роль Организации Объединенных Наций (ООН) и международного права.

«Условились тесно координировать наши действия на международной арене, в том числе противодействовать попыткам размыть Организацию Объединенных Наций, размыть основы универсального международного права и стараться создавать некие клубы по интересам, которые будут только создавать разделительные линии в международных делах», – заключил Лавров.

Ранее в Пекине завершились переговоры лидеров РФ и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, которые продолжались почти три часа.

Стороны подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. Россия, в частности, выступила против независимости Тайваня.

После переговоров Владимир Путин планирует посетит церемонию открытия Олимпийских игр. Он выразил уверенность, что спортсмены РФ и Китая достойно выступят на ОИ.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что мешает дальнейшему сближению РФ с Китаем.