“Жалкое зрелище”, “Ну как можно так позориться”. В сети комментируют появление 46-летней Волочковой на сцене

“Очень профессиональная сцена с большим экраном, качественным покрытием и прекрасным световым и звуковым оборудованием. Такие добрые и светлые люди там работают. Так гостеприимно нас приняли. Светло на сердце от такой доброты и внимания”, – написала 46-летняя балерина

“Жалкое зрелище”, – написали подписчики.

“Ну как можно так позориться. Настя, вы что издеваетесь? Что это, вы в своем уме такое плясать?” – прокомментировали ролик фолловеры.

“Как же важно все-таки вовремя уйти”, – отреагировали пользователи сети.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Контекст:

Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. Артистку уволили из-за несоответствия физической формы – руководство театра утверждало, что ей невозможно подобрать партнера. После 2003 года Волочкова выступает с сольными проектами.

Российская балерина внесена в базу сайта “Миротворец” за “сознательное нарушение государственной границы Украины”. В январе 2022 года во время съемок передачи “Пусть говорят” на российском “Первом канале” балерина призналась, что за последние пять лет дала в оккупированном РФ Крыму около 60 концертов.

С января 2022 года она состояла в отношениях с банщиком Сергеем Кузнецовым, который в 2014 году был объявлен в Украине в розыск за терроризм. 31 января балерина обвинила его в предательстве и сообщила, что они расстались.

У Волочковой есть дочь Ариадна (2005). Ее отец – бывший гражданский муж балерины Игорь Вдовин. Пара рассталась в 2008 году.

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