В МИД назвали угрозы Лондона российскому бизнесу безобразными

Угрозы Лондона ввести санкции против российского бизнеса официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «безобразными».

«Это безобразные заявления, мы слышали… Отфиксировали прозвучавшие заявления, еще раз подчеркну, безобразные, МИД Британии», – цитирует Захарову РИА «Новости».

По ее словам, под британские санкции в таком случае может попасть любая компания РФ лишь из-за регистрации и по принадлежности.

«Подобный шаг вызывает очередной виток и вызовет, конечно, напряженности, не послужит нормализации двусторонних отношений», – добавила она.

Захарова отметила, что последует ответ от РФ на санкции Британии против российского бизнеса.

«Мы будем определяться по ситуации, но если анонсированные санкции будут вот так огульно распространяться на любые российские компании, как об этом сообщила британская сторона, то есть без наличия юридически обоснованных фактов, это станет серьезным препятствием для развития торгово-экономических связей, наша ответная реакция последует», – сообщила Захарова.

Отмечается, что такими заявлениями Британия подрывает инвестиционную привлекательность, угрожая своему же бизнесу.

Ранее Захарова говорила об ответе на санкции против российских СМИ, если они будут введены Лондоном.