Объявлено об отставке генсека НАТО Столтенберга

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04.02.2022, 14:06, Новости дня
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначен на должность главы ЦБ Норвегии, эту должность он займет после того, как уйдет с поста главы Североатлантического альянса, сообщило правительство скандинавского королевства.

«Назначить генерального секретаря Йенса Столтенберга на пост главы Центробанка сроком на шесть лет. Он вступит в должность с даты, установленной министерством финансов», – говорится в сообщении на сайте правительства Норвегии.

Ожидается, в новую должность Столтенберг вступит 1 декабря, однако окончательно дата будет определена в ближайшее время. Пост главы НАТО он покинет в конце сентября 2022 года.

Нынешний глава центрального банка Норвегии Эйстейн Олсен попросил уйти со своего поста 1 марта 2022 года. Регулятор временно возглавит заместитель Олсена Ида Вольден Бах.

62-летний Столтенберг возглавлял правительство Норвегии в 2000–2001 и 2005–2013 годах. С 1 октября 2014 года является генеральным секретарем НАТО и первым норвежцем на этом посту.



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