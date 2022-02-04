 

Драка пяти мужчин закончилась перестрелкой в Москве

04.02.2022, 14:06, Новости дня
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В столице произошел конфликт между пятью мужчинами, он закончился стрельбой; открывший огонь мужчина сбежал на такси, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Ночью между гражданами произошел конфликт на Алтуфьевском шоссе: трое мужчин поспорили с другими двумя мужчинами, в ходе чего один из мужчин, находившихся в меньшинстве, достал пистолет и расстрелял оппонентов», – сказал собеседник РИА «Новости».

По его словам, пострадавшими числятся двое – у них обоих пулевые ранения. Стрелявший мужчина уехал на такси, ведется розыск.

Ранее бизнесмен расстрелял из травматического оружия мужчину в столичном кафе, причинив тому тяжкий вред здоровью, после чего скрылся, а позже был задержан.



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