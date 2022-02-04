Путин после церемонии открытия Олимпиады решил вернуться в Москву

Президент Владимир Путин после участия в пятницу в качестве гостя в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине вылетит в Москву, каких-либо еще мероприятий не планируется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что документы, подписанные по итогам переговоров Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, уже опубликованы на сайте Кремля. «Далее не предусмотрено принятие каких-то еще документов», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, стоит ли ожидать в рамках этого визита еще новостей о заявлениях или соглашениях.

«Но сейчас время такое, что лучше все время ждать новостей, время такое, неспокойное», – добавил пресс-секретарь.

При этом он еще раз подчеркнул, что по завершении встречи с Си Цзиньпином у Путина в Пекине планируется только участие в церемонии открытия Олимпиады.

«А дальше – отлет в Москву», – заключил Песков.

Ранее в пятницу компания Газпром и китайская CNPC подписали долгосрочный договор на поставку 10 млрд кубометров природного газа с Дальнего Востока, в общей совокупности объем достигнет 48 млрд кубометров в год, а Роснефть и CNPC договорились о поставках нефти в Китай на 10 лет.

Напомним, в пятницу российский лидер прибыл в Китай. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях.