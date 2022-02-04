24 канал – главком ВСУ не увидел военной угрозы со стороны России

Главком ВСУ Валерий Залужный считает, что концентрация войск РФ у границ Украины действительно беспокоит, однако с военной точки зрения угрозы нет. Как пишет «Телеканал новин 24», Залужный также посоветовал жителям пограничных областей не волноваться и не паниковать, а верить ВСУ и официальной информации.



AP

Концентрация войск РФ у границ Украины действительно беспокоит, однако с военной точки зрения угрозы нет. Как передаёт «Телеканал новин 24», об этом заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный.

«Если внимательно проанализировать состояние, в котором сейчас эти группировки находятся, оно нас беспокоит. Потому что это будет беспокоить любое государство, если у его границ находятся группировки. Это больше похоже на психологическое давление. Поэтому жителям пограничных областей не нужно волноваться и паниковать, а нужно верить ВСУ и официальной информации», — заявил Залужный.

Он также добавил, что у Украины достаточно военных запасов — как оперативных, так и стратегических.

«Этого будет достаточно, чтобы провести и первые, и последующие операции. Мы очень большой комплекс мер провели и проводим. Мы готовим и соответствующие группировки, чтобы могли дать отпор, и проводим мероприятия по планированию и практическим тренировкам», — отметил Залужный.

При этом главнокомандующий ВСУ считает, что не стоит афишировать всю работу по подготовке отпора российскому вторжению, чтобы не беспокоить людей и не провоцировать панику.