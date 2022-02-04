Сухой кашель и одышка после COVID-19: чем они опасны и как лечить?



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Сухой кашель — не так страшно, как кажется

По словам Елены Поликановой, постковидный кашель ничем особенно не отличается от кашля после другого ОРВИ, поскольку является следствием бронхо-обструктивного синдрома, который также может вызвать коронавирус. Для его лечения есть доступный арсенал средств:

ингаляционные гормоны;

препараты с противовоспалительным действием (монтелукаст, ацетилцистеин);

лекарства, расширяющие бронхи.

Очень важно не оставлять такой кашель без внимания, поскольку последствия могут быть самыми тяжелыми, вплоть до развития бронхиальной астмы.

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Одышка — следствие поражения легких?

Многим пациентам после COVID-19 знакомо чувство одышки, когда трудно сделать глубокий вдох. Однако чаще всего дело вовсе не фиброзных изменениях легких.

«Когда пандемия только началась, нас всех пугали фиброзом после ковидной пневмонии, после которого жизнь уже не будет прежней. Хорошие новости — это не так. И я, и мои коллеги видим, что фиброзные изменения действительно есть, но их количество незначительно и они никак не влияют на функцию легких».

Поликанова Елена Борисовна

эксперт

Заместитель главного врача по лечебной части клиники «Медгород», врач-терапевт, пульмонолог, к.м.н.

По словам Поликановой, нередко причиной одышки становится сохраняющийся бронхоспазм, и с этой проблемой легко справиться с ингаляционными гормонами и препаратами, расширяющими бронхи.

Однако нередки случаи, когда человек постоянно задыхается, а компьютерная томограмма не показывает никаких изменений в легких и бронхах. В этом случае необходимо искать связь с неврологическими и кардиологическими нарушениями. Например, если одышка возникает после физических нагрузок, это может свидетельствовать и о проблемах с сердцем. Так, ученые из Университетской клиники Брюсселя обнаружили у всех пациентов с постковидной одышкой нарушения функции сердца.

Очень большую роль играет тяжесть течения перенесенного COVID-19, отметила Елена Поликанова. Если пациент долго лежал в больнице, с большой вероятностью у него развился астенический синдром, то есть общая ослабленность организма. Такая одышка проходит со временем, когда человек начинает постепенно увеличивать двигательную активность и входит в обычный повседневный двигательный режим.