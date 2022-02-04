 

Вирусолог назвала способ предотвратить заражение “омикроном”

04.02.2022, 13:54, Разное
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Для предотвращения заражения омикрон-штаммом коронавируса COVID-19 следует обеспечить в жилом помещении хорошую циркуляцию воздуха. Такой информацией поделилась доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии американского Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По словам Барановой, именно благодаря хорошей циркуляции воздуха поезда не являются самыми опасными очагами распространения вируса. Для улучшенной циркуляции воздуха специалист рекомендует регулярно проветривать помещения и по возможности приобрести рециркулятор, сообщает Ura.ru.



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