Три поколения Михалковых, Оксана Акиньшина, Резо Гигинеишвили и другие на премьере дебютного сериала Надежды Михалковой

3 февраля в столице прошла премьера дебютного сериала Надежды Михалковой “Номинация” – актриса не только исполнила в нем главную роль, но и выступила в качестве режиссера и автора сценария. Гостям вечера проект лично представила творческая команда сериала во главе с Михалковой, генеральным продюсером Okko Джаником Файзиевым, генеральными продюсерами кинокомпании “Медиаслово” Данилой Шараповым и Петром Ануровым и актерами – Анной Михалковой, Владимиром Мишуковым, Ольгой Остроумовой и другими.

Поддержать Надежду пришла почти вся династия Михалковых: на красной ковровой дорожке фотографам позировали не только ее старшая сестра и исполнительница одной из главных ролей Анна Михалкова, но и их мать Татьяна Михалкова, брат Артем Михалков, 17-летняя дочь Артема Наталья и 10-летняя дочь Нади Нина. На премьеру также пришел отец Нины и бывший муж Нади Михалковой режиссер Резо Гигинеишвили.

Среди гостей премьерного показа также были замечены: Арина Шарапова, Антон и Дарья Златопольские, Константин и Ольга Андрикопулос, Андрей и Ольга Бурковские, Сарик Андреасян и Лиза Моряк, Оксана Акиньшина, Анна Меликян, Нателла Крапивина, Александр Цыпкин, Резо Гигинеишвили, Денис Симачев, Анна Калашникова, Светлана Камынина, Таня Ткачук (“Моя Мишель”), Мария Шалаева, Яна Гладких и другие. Не смогла пропустить премьеру и лидер рок-группы “Ночные снайперы” Диана Арбенина, которая записала к картине заглавную песню. На дорожку она пришла с мамой.

Владимир Мишуков Надежда, Татьяна и Анна Михалковы Нина и Резо Гигинеишвили

Мини-сериал “Номинация” рассказывает историю младшей дочери крупной кинематографической династии Веры в исполнении Надежды Михалковой. Она дает дерзкое интервью, в котором говорит все, что думает о современной российской киноиндустрии. Причина такой дерзости – роль в голливудском блокбастере, которая вот-вот сделает Веру звездой мирового масштаба. Однако съемки блокбастера срываются, и, чтобы спасти остатки своей репутации, Вера берется снимать халтурный заказной фильм. Однако, неожиданно для нее самой, эта работа становится главной в ее жизни.

В ролях: Анна Михалкова, Надежда Михалкова, Людмила Максакова, Андрей Смоляков, Алексей Гришин, Владимир Мишуков, Софья Гершевич, Андрей Баков, Сергей Петров, Анастасия Микульчина, Евгений Плиткин, Екатерина Дорогина, Илья Кожухарь, Михаил Барышников и другие.

Оригинальный четырехсерийный драматический сериал “Номинация” будет эксклюзивно доступен подписчикам Okko с 7 февраля. Серии будут выходить ежедневно.

Александр Цыпкин Анна Михалкова Диана Арбенина Оксана Акиньшина Данила Шарапов и Надежда Михалкова Татьяна Михалкова с внучками: Ниной и Натальей Лиза Моряк и Сарик Андреасян “Моя Мишель” Мария Шалаева