 

“Уф, очень горячо!”, “Ох эти пальцы, вообще ужас, что творят”. Дорофеева расставила ноги перед камерой

04.02.2022, 13:22, Новости дня
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“Новая зависимость – свайпить?!” – написала она. 

Этим термином обозначают буквально смахивание фото в интернете, движение пальцем по экрану смартфона.

Певица призналась, что около 20 раз в день ловила себя на мысли, что она бессознательно открывает Instagram и листает приложение, даже не всматриваясь в фото и не читая посты.

“То есть я делаю это автоматически и не вовлеченно. По сути, мне тупо нравится водить пальчиком вниз и вверх по экрану. Это явно зависимость, ребята!” – написала она.

Дорофеева отметила, что это занимает много времени.

“Как же много времени и внимания берет на себя один палец на руке. Не, ну не охренел ли этот палец?” – спросила она.

Пост Дорофеева сопроводила снимком, на котором она запечатлена в черных брюках, топе и расстегнутой рубашке. Певица позировала, сидя на спинке дивана и широко расставив ноги.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

“Уф, очень горячо!” – прокомментировала подписчица _lilian_marush___.

“Ох эти пальцы, вообще ужас, что творят”, – написала miss.dorofeevaa.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Певица замужем за музыкантом Dantes (Владимиром Гудковым). Пара сыграла свадьбу в 2015 году. Детей у супругов нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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