 

“Если будет меня обижать, я не смогу ему ответить”. Полякова рассказала, почему побаивалась Вакарчука на “Голосе країни”

04.02.2022, 13:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я вообще фанатка рок-музыки. Кто ходит на мои живые концерты, он это поймет – все мои песни делаем немножечко потяжелее. Естественно, я фанатка Вакарчука. Я ходила на его концерты, а поскольку у него есть ореол славы, я думала, будет снобство с его стороны, такое: “Ну что – я тут рок-музыкант, а вы все попсовики”. У меня было ощущение, что он будет нас троллить по этому поводу. А если я кому-то могла парировать, то его люблю – и не могу. И я думаю: “Если он будет как-то меня обижать, я не смогу ему ответить”, – рассказала певица.

По словам Поляковой, ранее она была знакома с Вакарчуком лично, но никогда не общалась.

“С Вакарчуком я 10 лет лет ходила в один тренажерный зал. Мы каждое утро здоровались, а когда уходили, прощались. Мы 10 лет здоровались и прощались, а больше ни о чем не разговаривали. Поэтому был такой страшок. Но когда я подарила Славику сыр собственного производства, я растопила его сердце навсегда. Поэтому я через взятку покорила Вакарчука”, – резюмировала певица.

ВИДЕОВидео: Оля Полякова / YouTube
Контекст:

Премьера нового сезона этого проекта состоялась 23 января. Тренерами нового сезона, кроме Поляковой и Вакарчука, являются певица Надя Дорофеева и певец Потап (Алексей Потапенко).

Полякова занимает кресло тренера впервые в истории проекта. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11 / Проиграв в суде, НАБУ прибегло к новой пиар-кампании против “Роттердам плюс” – адвокат

04.06 / Протасевич расплакался в интервью белорусскому телеканалу и заявил, что “больше не хочет лезть в политику”. Видео

27.08 / Le Monde – РФ и Китай всё крепче «дружат армиями», но до подлинного союза ещё далеко

14.08 / «Координатор штаба Бабарико» заявил о связях с «московскими кукловодами»

17.04 / Чехия высылает 18 российских дипломатов

08.10 / Два беспилотника упали на востоке Грузии

25.09 / Глава МИД Польши – встреча с Лавровым состоялась, но о перезагрузке говорить рано

04.10 / “Добросовестный, не скандальный – такие не интересны для шоу”. “Танцы со звездами” после пятого эфира покинул Фагот

01.10 / El Periódico – минус шесть нулей — Каракас пытается спасти экономику деноминацией валюты

03.09 / “Я культурная девочка”. Morgenshtern рассказал, как стал “Женщиной года”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика