Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились
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Переговоры лидеров РФ и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, которые продолжались почти три часа, завершились.
Об этом информирует РИА «Новости».
Напомним, в пятницу российский лидер прибыл в Китай. Стороны подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что мешает дальнейшему сближению РФ с Китаем.
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