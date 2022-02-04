 

Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились

04.02.2022, 13:21, Новости дня
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Переговоры лидеров РФ и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, которые продолжались почти три часа, завершились.

Об этом информирует РИА «Новости».

Напомним, в пятницу российский лидер прибыл в Китай. Стороны подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что мешает дальнейшему сближению РФ с Китаем.



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