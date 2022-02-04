В Кремле заявили о несоответствии «кровной мести» федеральным законам

Вопрос «кровной мести» является традиционным для Чечни, но не соотносится с законодательством России, основным тезисом которого является верховенство закона, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это вопрос традиционный для этого региона. Но эта традиция не коррелируется с законодательством Российской Федерации. В этом, наверное, специфика», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Песков затруднился ответить на вопрос, как в Кремле видят разрешение этого противоречия, заявив, что основным тезисом в данной ситуации является верховенство закона.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что давать оценку словам депутата от Чеченской Республики Адама Делимханова в адрес членов семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева должны в комитете по этике Госдумы.

Ряд СМИ перевели сказанные на чеченском слова депутата Делимханова в Instagram, который, согласно этим публикациям, сообщил о «кровной мести» по отношению членам семьи Янгулбаевых, пообещав им «преследование».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что супругу бывшего главы Верховного суда Чечни «похитили». Адвокат Наталья Добронравова заявила, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву на допрос. При этом они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.

Кадыров со своей стороны позже заявил, что полицейские действовали в рамках законодательства.

Сына федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Ибрагима объявили в федеральный розыск следователи в Чечне за публичные призывы к терроризму, в региональном УМВД сообщили, что Ибрагим арестован заочно.

«Новая газета» подала заявление в СК РФ на главу Чечни Рамзана Кадырова, который ранее назвал журналистку издания Елену Милашину и правозащитника Игоря Каляпина террористами. Заявления Кадырова прозвучали в контексте бегства из РФ бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.

«Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Если есть в РФ закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов. Доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах», – написал Кадыров.