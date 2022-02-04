Власти ФРГ провели первый разговор с руководством Telegram

Власти Германии провели первый «конструктивный разговор» с руководством Telegram («Телеграм») относительно деятельности мессенджера в ФРГ и договорились продолжить и активизировать сотрудничество, сообщила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.

«Мы связались с руководством Telegram. В ходе первоначального конструктивного разговора по поводу дальнейшего сотрудничества мы договорились продолжить и активизировать обмен [мнениями]», – отметила Фезер. «Данный шаг является большим успехом, на который мы будем опираться», – передает ТАСС слова Фезер.

В понедельник представитель министерства юстиции ФРГ на брифинге в Берлине сообщил, что власти Германии ведут два расследования в отношении Telegram, в том числе в связи с отсутствием уполномоченного по делам мессенджера в стране. Он добавил, что было направлено два соответствующих письма в ОАЭ, где находится штаб-квартира компании.

Ранее глава МВД Германии Нэнси Фезер допустила блокировку мессенджера Telegram в качестве крайней меры, если не будет найдено общеевропейское решение по соблюдению требований местного законодательства.

Напомним, 12 января сообщалось, что немецкое министерство внутренних дел обсуждает с партнерами в ЕС возможность блокировки Telegram, но не конкретные меры по отключению.