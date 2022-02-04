 

Очередной рекорд: почти 170 тысяч человек заболели ковидом в России

04.02.2022, 13:10, Разное
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Статистика по коронавирусу в России за минувшие сутки в очередной раз демонстрирует рекордные показатели. Данные, полученные к 4 февраля, демонстрируют, что за сутки заразиться успели 168 201 человек. Из них госпитализация потребовалась 17 798 пациентам.

Число выздоровевших за прошедшие 24 часа оценивается специалистами в 58 449 человек. Летальных исходов, попавших в официальную статистику, насчитали 682, пишет RT.

Больше всего заразившихся ковидом пациентов по-прежнему регистрируется в Москве – 25 019 человек. Санкт-Петербург, занимающий вторую строчку в этом печальном антирейтинге, отстает не сильно – 21 832 заразившихся. В Московской области ковид выявили у 11 255 человек, сообщает телеканал “360”.

Таким образом, с учетом последних данных, в России за все время наблюдений было зарегистрировано 12 452 765 случаев коронавируса. Число случаев, когда пациенту удалось выздороветь, составляет 10 449 181. Также в официальной статистике содержатся данные о 334 039 летальных случаях, передает “Радио 1”.

Эксперты сравнивают беспрецедентный скачок уровня заражения ковидом с распространением в России нового штамма вируса “омикрон”. Специалисты считают, что он способен изменить всю ситуацию с эпидемией в нашей стране, однако по какому именно сценарию будут развиваться события говорить пока рано.



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