Российских водителей предупредили о штрафе за грязный автомобиль

Несмотря на то, что российским автомобилистам не грозит наказание за грязь на машине в 2022 году, она все еще может стать причиной для назначения штрафа. Об этом рассказал ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации “Сенатор плюс” Юрий Захаров.

По словам Захарова, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) водителям придется заплатить до пяти тысяч рублей штрафа в случае, если из-за грязи распознать государственные номера автомобиля не представляется возможным. Более того, за это нарушителей могут лишить водительских прав на срок до двух месяцев, сообщает телеканал “360”.