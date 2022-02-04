 

Российских водителей предупредили о штрафе за грязный автомобиль

04.02.2022, 13:10, Разное
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Несмотря на то, что российским автомобилистам не грозит наказание за грязь на машине в 2022 году, она все еще может стать причиной для назначения штрафа. Об этом рассказал ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации “Сенатор плюс” Юрий Захаров.

По словам Захарова, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) водителям придется заплатить до пяти тысяч рублей штрафа в случае, если из-за грязи распознать государственные номера автомобиля не представляется возможным. Более того, за это нарушителей могут лишить водительских прав на срок до двух месяцев, сообщает телеканал “360”.



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