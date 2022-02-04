Грустная попа – Личное мнение

Если девушка 25 лет будет регулярно есть пиццу с колбасой, гренки с сыром, картошку с кетчупом и прочую нездоровую еду, то у неё будет такая же грустная попа, как и у Беллы Хадид.



Фото: Соцсети

Фасад красивый, а сзади как-то уныло всё.

Хадид — 25, она типичный худая «скинни фэт», злоупотребляющая вредной пищей и не утруждающая себя регулярными занятиями спортом.



Фото: Соцсети

Двадцатилетней можно вообще ничего не делать: у неё будет гладкое тело.

После 25 лет у женщин замедляется выработка коллагена и начинается замещение мышечной массы жировой тканью. Объёмы могут оставаться всё теми же, а вот качество тела будет другим.

Двадцать пять — это возраст, когда у среднестатистической женщины появляются так называемые «проблемные места»: как на лице, так и на теле.

Кто-то начинает замечать у себя целлюлит на бёдрах и намечающиеся «гусиные лапки» вокруг глаз, а кто-то впервые сталкивается с жировыми отложениями над коленями и «носогубками».

Независимо от того, сколько вам лет — 25 или 45 — не впадайте в панику. Большинство проблем решается при помощи правильного питания, регулярных физических нагрузок и кое-каких процедур.

Если ваш доход позволяет 2-3 раза в неделю посещать нормальные спа, высокопрофессиональных массажистов и косметологов, то можете дальше не читать. Готовы тратить тысяч 200 в месяц на всё это, я за вас могу только порадоваться.

Если такие траты — не по карману, но есть желание и силы ухаживать за собой комплексно, регулярно и качественно — как в дорогих салонах, то обратите внимание на аппарат Cavi Spa RF Core Plus от японской компании YA-MAN.

Скажу как есть: это — одно из лучших приобретений в моей жизни. Результат не просто аналогичен салонным процедурам, но и часто их превосходит.

Почему я так люблю этот прибор?

Во-первых, он ухаживает как за лицом, так и за телом.

Во-вторых, Cavi Spа работает как с подкожно-жировой клетчаткой, так и с самой кожей: помогает не только уменьшить выраженность целлюлита и проблемных мест, но и подтянуть всё дряблое и висящее.

В-третьих, прибор выполняет три салонных процедуры: RF-лифтинг (мощнее на 20% по сравнению с предыдущей моделью), EMS и CAVI кавитация.

По сути, это три косметологических аппарата в одном корпусе. Каждый режим — это отдельная процедура.

Расскажу поподробнее.

1) Кавитация.

Аппарат излучает ультразвук, под действием которого внутри жировых клеток образуется пузырёк. Пузырёк постепенно увеличивается. Мембрана жировой клетки не выдерживает напряжения и разрывается. В результате, клетка расщепляется на продукты распада, которые выводятся вместе с лимфо и кровотоком.

Проще говоря, кавитация — это безоперационная липосакция.

Целлюлит разглаживается. Результат нарастает постепенно и сохраняется при условии, что вы придерживаетесь правильного питания, а не жрёте колбасу с майонезом.

2) RF-лифтинг.

Электрический ток нужной частоты прогревает глубокие слои кожи. В результате, улучащется кровоток и ускоряются обменные процессы. Активнее идёт синтез коллагена и эластина, которые отвечают за упругость кожи как лица, так и тела.

Кожа становится более плотной и подтянутой.

3) EMS или электромиостимуляция.

Электрические импульсы заставляют мышцы сокращаться и расслабляться несколько раз в минуту.

Полноценную тренировку это, естественно, это не заменит. А вот снять мышечные зажимы, привести в тонус мускульный каркас лица и убрать отёчность аппарат сможет просто прекрасно!

Я использую эту функцию применительно к лицу, чтобы укрепить овал, и к задней поверхности шеи: снимаю мышечные зажимы, возникающие из-аз долгого сидения перед компьютером. Помогает высоко держать голову, не выдвигать шею вперёд.

Если мучаетесь отёками, то обязательно попробуйте этот режим: обеспечивает отличный лимфодренаж!

Пользоваться Cavi Spa очень просто.

Выбираете режим BODY (для тела) или FACE (для лица) — и настраиваете подходящую интенсивность RF и EMS-воздействия, по шкале от 1 до 6.



Фото: YA-MAN

Начинать рекомендую с самой малой и увеличивать — по ощущениям.

Увлажняете кожу гелем или лосьоном, ни в коем случае только не разогревающим. 10 минут прорабатываете проблемные зоны вдоль массажных линий. В инструкции всё подробно нарисовано.

Вместо геля или лосьона достаточно хорошо смочить кожу водой.

Cavi Spa водонепроницаемый, им можно пользоваться во время принятия ванны. Можно и, кстати, рекомендуется. Эффективность работы повышается, если тело разогрето. Сразу после тренировки, кстати, — самое то!

Сразу предупреждаю: аппарат не «растопит» лишние 10 кг. В этом вам — диета и спортзал в помощь!

Но вот справиться с последним несчастным килограммом, упорно прилипшим именно там, где не надо, но сильно видно, аппарат помочь может.

Скажу как есть: я хорошо зарабатываю и могу позволить себе тратить по 200 тысяч в месяц на косметологов и массажистов. Однако мне так полюбился этот прибор — очень удобно проводить необходимые процедуры дома, не таскаясь никуда по пробкам в разгар пандемии. Теперь я почти все аппаратные уходы делаю теперь сама с помощью Cavi Spa.

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую!

Это прекрасный подарок. Подарите на День всех влюблённых любовь к себе. В виде этого компактного, но такого незаменимого лично для меня прибора.

Он — первое, что я кладу в чемодан, если куда-то еду. И первое, что из чемодана выкладываю.

А теперь — вопрос: жалеете не себя деньги? Если да, то, как думаете, почему? Откуда это идёт?

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