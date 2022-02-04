 

Скандалы: Как департамент внутренней политики Севастополя 13 миллионов делил

04.02.2022, 12:50, Разное
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Несмотря на протесты представителей ветеранских организаций, все бюджетные деньги на подписку были направлены «Комсомольской правде»

По информации источника, близкого к правительству Севастополя, 3 февраля на заседании конкурсной комиссии, состоявшей в большинстве своём из чиновников, несмотря на протесты представителей ветеранских организаций, было принято однозначное решение: читать ветераны будут только «Комсомольскую правду». По сложившейся традиции, в течение многих лет город-герой финансировал подписку на периодические издания для членов севастопольских ветеранских организаций, отдавая дань уважения людям, чей вклад в дело защиты Отечества неоспорим.

И сегодня ветераны активно участвуют в общественной жизни Севастополя, занимаются патриотической работой с молодёжью, выступают с инициативами, идущими на пользу городу. Несомненно, такая жизненная позиция обуславливает необходимость быть в курсе местных новостей, которые они черпали из городских изданий.

В этом году на подписку ветеранам правительством Севастополя было выделено 13 млн рублей. Это ровно вдвое меньше, чем в 2021-м.

На конкурс подали заявки четыре газеты: «Слава Севастополя», «Ветеран Севастополя», «Губернские вести вся Россия» и «Комсомольская правда».

Ветеранские организации провели опрос, определили предпочтения, кто на какую газету желает быть подписанным. Составили списки и заблаговременно, до заседания конкурсной комиссии, донесли свои пожелания до департамента внутренней политики.

Казалось бы, чиновникам оставалось лишь распределить эти 13 млн рублей исходя из запросов ветеранских организаций. А подписаться ветераны хотели на все газеты, кроме почему-то «Комсомольской правды».

Но мнение ветеранов в департаменте внутренней политики Севастополя проигнорировали.

Как сообщает наш источник, несмотря на протесты представителей ветеранских организаций, конкурсная комиссия решила, что все 13 млн рублей должны уйти на подписку «Комсомолки» – и всё. На другие газеты было решено никого не подписывать.

Примечательно, что положение о конкурсе никто не видел, следовательно, никому не ведомо, какими критериями руководствовались чиновники при выборе победителя. Впрочем, это неважно, ведь главный критерий – уважение к ветеранам, – судя по всему, у них явно отсутствовал.

Как сообщают инсайдеры, за всей этой странной историей стоит некое высокопоставленное лицо. Впрочем, высокопоставленное пока, учитывая, с какой скоростью и частотой в Севастополе и Крыму меняются кресла чиновников на лавы подсудимых.

Иван Завьялов



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