Скандалы: Сергей Жвачкин попал в шорт-лист

Окружение Сергея Собянина претендует на контроль над Томской областью

В Кремле вернулись к обсуждению вопроса о замене томского губернатора. Сергей Жвачкин попал в группу риска из-за неспособности погасить протестные настроения в регионе. При нём «Единая Россия» потеряла большинство в думе Томска и показала один из худших в стране результатов на выборах в Госдуму. Два года федералы подбирали кандидата, способного вернуть региону политическую стабильность. Таковым может стать один из сотрудников Администрации президента.

В шорт-листе губернаторопада

Впервые об угрозе отставки Сергея Жвачкина заговорили в 2020 году, когда по итогам муниципальных выборов «Единая Россия» получила в думе Томска лишь 11 из 37 мандатов. В том числе депутатами стали два сотрудника местного штаба Навального (деятельность организации запрещена на территории РФ).

Итоги выборов в Госдуму показали, что губернаторское окружение не смогло вернуть управляемость в регионе. На федеральных выборах 2021 года область вошла в число аутсайдеров по результату «Единой России»: партия власти набрала 32,7 процента голосов.

В октябре 2020 года более 5 тысяч томичей подписали петицию в адрес президента РФ с просьбой рассмотреть вопрос о досрочной отставке губернатора. По словам авторов обращения, за время, пока Жвачкин у власти, наблюдаются «упадок во всех отраслях экономики, развал ЖКХ, монополизация рынков – строительного, животноводческого и других, развал сферы науки и образования».

Сергей Жвачкин также не вписывается в поддерживаемый Кремлём образ молодого и энергичного губернатора. Недавно ему исполнилось 65 лет, юбилей был отмечен на федеральном уровне – Владимир Путин наградил томского политика орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие региона. Мнения экспертов об этом событии разнятся: одни говорят, что это публичная поддержка президента, а другие, что это последняя награда перед отставкой.

По мнению сибирского политолога Игоря Козлова, Жвачкин остаётся в шорт-листе для губернаторопада, который традиционно проходит весной.

– Томская область находится в сложном состоянии: мэр Иван Кляйн в СИЗО и до сих пор остаётся действующим главой – эта ситуация безусловно уникальная для страны. Вполне возможно, Кляйна держат под арестом, чтобы выдержать сроки и развести избирательные кампании губернатора и мэра. Если это так, то решение по Жвачкину будут принимать в ближайшее время: либо он остаётся на очередной срок, либо назначается врио, – заявил Козлов «Октагон.Сибирь».

Возращение на малую родину

Уверенно говорить об отставке губернатора пока нельзя, однако фамилии его возможных сменщиков уже звучат. Одним из кандидатов-фаворитов на место Жвачкина называют уроженца Томской области Владимира Мазура. В 2004–2007 годах он работал заместителем мэра Томска, после чего занимал пост генерального директора ОАО «Запсибгазпром». В 2011–2012 годах Мазур был заместителем главы Тюменской области. Тюменским губернатором в тот период являлся нынешний полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, входящий в ближайшее окружение мэра Москвы Сергея Собянина. По данным источника «Октагон.Сибирь», несмотря на дальнейшие кадровые перемещения, Мазур по сей день остаётся представителем собянинской команды.

С мая 2019 по июнь 2020 года Мазур занимал посты заместителя и первого заместителя губернатора Калужской области. У него были шансы возглавить этот регион, после того как бывший калужский губернатор Анатолий Артамонов перешёл в Совет Федерации.

Однако повышение не состоялось. Руководство внутриполитического блока Кремля пролоббировало на освободившееся место собственного кандидата – экс-мэра Обнинска Владимира Шапшу.

Собеседник «Октагон.Сибирь» отмечает, что Мазуру взамен было предложено поработать замначальника Управления Президента России по внутренней политике, пока не появится возможность его назначения врио губернатора другого региона. Не исключено, что такая возможность может быть предоставлена ему на малой родине.

Яна Бондарь