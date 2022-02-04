Семьи высшего военного командования Украины не выезжали из страны на фоне возможного вторжения – Залужный

Видео заявления Залужного опубликовано в Facebook на странице ток-шоу “Право на владу”.

“Высшее военное руководство – это я и довольно ограниченный круг. Это не просто мои подчиненные, а люди, которых я знаю очень много лет. Они все на месте. Все семьи на месте”, – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

https://www.facebook.com/pravonavladu/videos/2614363065362410/

Бывший лидер “Правого сектора”, командующий “Украинской добровольческой армией”, советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош 23 января заявил, что не будет вывозить семью из страны в случае наступления российских войск.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января 2022 года, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Соединенные Штаты, как сообщила замгоссекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

После этого в Белом доме заявили, что больше не будут называть вероятное вторжение России в Украину “неизбежным”.

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