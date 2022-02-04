“Ты прекрасна телом и душой”, “Ля какая. Огонь”, “Ужас”. Брежнева позировала в тесном бюстгальтере

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04.02.2022, 12:38, Новости дня
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“Вообще все нравится!” – написала она и сопроводила пост хэштегом “счастливые 40”.

Певица предстала в желтой облегающей юбке и тесном бюстгальтере, подчеркивающем грудь. Образ она дополнила розовым боа.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

“Ты прекрасна телом и душой! С днем рождения, милая Вера!” – написала певица Сати Казанова.

“Ля какая. Огонь!” – написал arudenko949.

“Ужас”, – отреагировал aeroavk.

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра”, продюсером которой является ее нынешний супруг Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из коллектива начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.

Брежнева – мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта 2021 года исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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