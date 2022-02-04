 

Россия выступила против независимости Тайваня

04.02.2022, 12:36, Новости дня
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Россия считает Тайвань неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости острова в какой бы то ни было форме, говорится в совместном заявлении РФ и КНР.

«Российская сторона подтверждает приверженность принципу «одного Китая», подтверждает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме», – отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее глава министерства иностранных дел Китая Ван И заявил, что Тайвань – это путник, который все равно в итоге вернется домой, а не шахматная фигура в играх других сил.

«Вокруг ситуации в Тайваньском проливе возник новый виток напряженности, корень проблемы заключается в том, что тайваньские власти пытаются опереться на Вашингтон в стремлении к «независимости», а США и другие отдельные страны намерены использовать Тайвань для контроля над Китаем», – отметил министр.

Официально отношения между Китаем и его провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и формальные отношения возобновились в конце 1980-х годов.

В начале переговоров в Пекине Путин заявил о беспрецедентном характере отношений РФ и Китая.

Напомним, в пятницу российский лидер прибыл в Китай. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась: что мешает дальнейшему сближению РФ с Китаем.



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