Мнение: Россия забанила честное и независимое немецкое СМИ

Краткая предыстория вопроса. В Германии всё довольно грустно с цензурой — крупные СМИ согласуют свои выступления с властями и шпарят строго по повесточке: добрые беженцы, разноцветные семьи, толерантность, экология, вот это всё. Чтобы видеть ещё и те участки картины, от которых придворные СМИ старательно отводят объективы видеокамер, умные немцы включают российский RT. Для немцев наш RT сейчас примерно как «Голос Америки» для жителей СССР.

Властей Германии такое инакомыслие дико раздражает. К примеру, иногда историки вскрывают крайне неполиткорректные факты о преступлениях Второй мировой. Пока существует независимый RT, ни затравить порядочных историков, ни проигнорировать их, ни объявить их фриками не получается:

https://a-nikolov.livejournal.com/542303.html

С самим телеканалом RT тоже тяжело. Назвать телеканал мелким сайтом конспирологов, поставив его на одну полку с сайтами астрологов и плоскоземельщиков, невозможно: и RT слишком большой, и Россия, которая стоит за RT, тоже слишком большая. Остаётся одно — глушить и запрещать.

Первым делом наш телеканал по надуманному предлогу забанили внутри Германии. Тогда юристы RT сделали красивый ход — зарегистрировали телеканал в Сербии, получив тем самым право вещать на всю Европу:

https://a-nikolov.livejournal.com/541023.html

«В соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении мы имеем право получить лицензию на все страны, которые подписали эту конвенцию, в любой из этих стран».

Гендиректор RT Алексей Николов — о действиях немецкого медиарегулятора MABB, который вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять RТ DЕ с вещания:

«Когда мы начинали вещание канала (это было меньше недели назад), мы очень тщательно проработали с нашими международными юристами… вопрос о том, чтобы всё было сделано по закону. И мы в точном соответствии с законом получили лицензию.

Немедленно после этого немецкий регулятор начал разными способами оказывать давление на тех, кто тем или иным способом оказывает нам услуги по распространению канала».

Николов добавил, что RT обратится в суд.

К сожалению, не помогло. Власти Германии решили, что соблюдать законы необязательно, и забанили RT в нарушение конвенции.

Дальше России осталось только применить дипломатический принцип взаимности — забанить в России «Дойче Велле», крупное немецкое СМИ. Это младший брат «Радио Свободы» с европейской спецификой, окормляющий по мере сил небольшую аудиторию прозападных оппозиционеров.

Было смешно смотреть, как немцы немедленно завели нестареющую классику — «А нас-то за шо?»:

https://ria.ru/20220203/mery-1770958299.html

К российскому телеканалу RT DE применяются в Германии те же правила, что и ко всем остальным вещателям, заявили в пресс-службе МИД ФРГ, комментируя решение о закрытии вещания немецкой государственной телерадиокомпании Deutsche Welle в России.

“Мы категорически отвергаем сравнение между Deutsche Welle и телеканалом RT DE. Deutsche Welle работает как независимая медиакомпания, сотрудники которой на протяжении многих лет работают внештатными журналистами в России на основании действующего законодательства и с соответствующими разрешениями. RT DE в настоящее время вещает без лицензии и не обращался за лицензией, хотя распространение телерадиопрограммы подлежит лицензированию. Проверка именно этого факта является обязанностью ответственных, независимых государственных органов СМИ, которые вчера приняли решение”, – заявили в МИД ФРГ, добавив, что “к RT DE применяются те же правила, что и ко всем остальным вещателям – в том числе и в аспекте близости к государству”.

Про «независимую медиакомпанию» немцы погорячились. Я тут почитал немного русский твиттер «Дойче Велле». Вот основные темы публикаций:

1. Свобода СМИ в России минимальна, запрет «Дойче Велле» — акт ничем не спровоцированного варварства, просто на ровном месте взяли и запретили. А вот RT в Германии забанили абсолютно справедливо, давно было пора.

2. Неправедный российский суд снова обвиняет Навального в вымышленных преступлениях. Путинский Роскомнадзор тщетно пытается скрыть правду, блокируя сайты абсолютно независимых организаций, живущих на гранты Запада. Путин должен уйти. Пока что мало надежды, что уйдёт, но если мы хорошо поработаем на выборах 2024, есть шанс увидеть в России народный майдан.

3. В России есть не только навальнисты, но и другие перспективные протестующие. Футбольные болельщики, например, или некоторые представители кавказских республик. Вот подробный рассказ и пиар-поддержка.

4. Россия и Белоруссия проводят совместные военные учения, агрессивно двигают войска по территории России и Белоруссии. Как они смеют!

5. В Китае проблемы с правами человека, но китайцы всё равно набрались наглости проводить Олимпиаду.

6. Маленькая Украина мужественно готовится защищаться от злой России. Небольшой отряд домохозяек учится держать в руках автоматы, чтобы оборонить от русского агрессора исконно украинский город Харьков (трогательное видео, снятое почему-то по шаблону для Ближнего Востока).

7. Если Россия нападёт на Украину, Запад ей покажет, особенно Польша. Но переговоры с Россией — сложное дело, так как она подло отрицает, что собирается нападать на Украину, и что она вообще участвует в украинском конфликте.

8. Премьер Венгрии предатель, он отказывается швырять вместе со всеми комья земли в русского медведя. А вот премьер Польши молодец. «В нашей части Европы не бывает ни землетрясений, ни извержений вулканов. Но живя рядом с таким соседом, как Россия, мы ощущаем себя словно у подножия вулкана».

9. Если добрые войска Запада уйдут из Мали, их место могут занять злые русские наёмники.

10. В России эпидемия коронавируса. Смотрите, как у русских всё плохо.

11. Две трети немцев считают, что от России исходит наибольшая угроза миру. Также в пятёрку плохишей входят Китай, КНДР, Иран и Афганистан.

12. И вот вам несколько карикатур на Путина от Сергея Ёлкина. К ним прилагаются высмеивающие Путина стишки.

Такую вот «независимую медиакомпанию» несправедливо забанили в России. Полагаю, почтенная публика спокойно переживёт этот бан, ибо аудитория у «Дойче Велле» невелика.

Проблему представляет Ютуб, который по просьбе немцев также забанил немецкоязычные аккаунты RT:

https://www.youtube.com/channel/UC4kbRZt6oNrlokrqrnQXpKg

Повторюсь, главный принцип дипломатии никто не отменял. Если Ютуб забанил российский телеканал, значит власти России должны ответить баном Ютуба в России — в противном случае это станет для нас серьёзной потерей лица.

Если бы Ютуб был обычной коммерческой организацией, он бы попытался найти компромисс: например, разбанить RT, но запретить доступ к аккаунту телеканала с немецких ай-пи адресов. Беда в том, что Ютуб, будучи частью Гугла, является в первую очередь политическим инструментом. У Гугла и прочих интернет-гигантов сейчас серьёзнейший конфликт с властями стран Запада, которые считают, что интернет-гиганты стали слишком уж сильными. В этой ситуации Ютуб может пойти на принцип: согласиться на любые убытки и потери, лишь бы только не делать ни одного шага навстречу России.