«Хотели посмотреть на научный центр» – Петров и Боширов раскрыли причины своего пребывания в Питтсбурге

Российские бизнесмены Александр Петров и Руслан Боширов опубликовали в своем инстаграм-аккаунте фотографию на фоне научно-исследовательского центра Mill 19, который расположен в Питтсбурге.

– Мы давно мечтали о полноценном путешествии по США, – пишут предприниматели в своем блоге.

– Но коронавирус всячески мешал нашим планам. Однако спустя столько времени мы все же смогли посетить Америку, решив начать своё турне с Пенсильвании, – заявил Петров.

– Питтсбург – прекрасный город, тут нам удалось попасть на футбольный матч и побывать на нескольких великолепных выставках. Ну и конечно, вишенкой на торте является научный центр Mill 19, глядя на него, можно с уверенностью сказать, что именно здесь рождается наука! Очень надеемся, что Штаты еще смогут нас приятно удивить. На очереди Аляска! – добавил Боширов.

Это первое крупное путешествие Петрова и Боширова в этом году, ранее они рассказывали о своем посещении соборов в Берлине и Миннеаполисе.

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