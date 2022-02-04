Сергей Шнуров о своей песне про Ксению Собчак: “Это правда мерзко”

Во вторник Сергей Шнуров и его группировка “Ленинград” презентовали песню и клип “Шмарафон”, в тексте которой автор нецензурно намекнул вину Собчак в прошлогоднем ДТП под Сочи и на неверность Ксении в браке с Максимом Виторганом, а заодно указал на Сергея Капкова как на предполагаемого биологического отца сына Собчак – пятилетнего Платона.

Собчак и Виторган ответили Шнурову постами в социальных сетях на следующий же день, а сегодня публично высказался Шнуров. 48-летний автор и исполнитель признал, что его песня и правда “ужас и за гранью”. Однако он уточнил, что действовал “методом Собчак”, которую считает “интеллигентной хамкой” и притворщицей. На этот раз Шнуров обошелся без использования нецензурной лексики.

Все выговорились? Успокоились? Теперь минуту внимания, и я объясняю зачем сделал этот клип. Шмарафон. Да, меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна – типа нравственные камертоны, которые как-будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других, типа судьи чужих мелких дел с высоты своего большого полета. Инфодворяне. Как бы потомственная, как бы интеллигенция. Им все позволено. И вот, пользуясь ее же “журналистскими” приемами, я ей показал ее саму. Ее же оружие, ее метод. В гротескном фокусе оказалось ее подлинное отношение к простым людям. К неровне. Не стесняясь ничего. Да, за гранью. Да, ужасно. Но это ваши манеры ,Ксения Анатольевна. Здесь мне пришлось поговорить с вами на вашем же языке. Залезть в прикроватную тумбочку к условной Волочковой. Потрогать “горяченькое”. Вырвать телефон у Успенской. Задать вопрос Чулпан. Тонко? Творчески? Вам не понравилось, когда так с вами. Понимаю. Потому что, это правда мерзко. В вашем деликатном ответе, (да, о ее деликатности можно написать много песен) я увидел то, что и обычно испускаете, манерное притворство, ну, и куда ж без них, кричащие ярлыки и интеллигентное хамство. Что ж. Как ни крути, но вам никак не спрятать неприкрытого отвращения к людям не Вашего сословия, которое красной нитью проходит сквозь блистательную жизнь барыни. Тут-то мы с вами, Ксения, сильно по разную сторону баррикад.

Сергей Шнуров с женой Ольгой Абрамовой

Напомним, что в песни, написанной Шнуровым, звучат такие слова:

И ничего такого –

Наставлены рога.

Похож ведь на Капкова,

А нянчит Виторган.

И крабы – это мило.

Подумаешь, дала?

Подумаешь, убила?

Спешила ж по делам, – поется в песне.

На это ответила и Ксения, призвав Шнурова остановиться, и Максим Виторган, который пожелал ему “стареть с достоинством”.

Бывает, я все понимаю. Ксюша сказала, ты ответил, ты сказал — ответила она. Ты же был хулиганом нашего времени, ты во что выродился вообще? Постарайся стареть хоть с достоинством… Мальчик Платон из Москвы тебя спрашивает: “Дядя Шнурик, ты дурак?”— сказал Максим Виторган.

Ксения Собчак и Максим Виторган с сыном Платоном

Супруг Ксении режиссер Константин Богомолов ранее также выступил с заявлением, в котором сравнил Сергея Шнурова с персонажем с героем повести Михаила Булгакова “Собачье сердце” Полиграфом Шариковым:

Я вообще не смотрю на случай Шнурова как на человеческую ситуацию. Мы в лице Шнурова имеем уникальный случай вживую следить за трансформациями Шарикова. Когда-то созданный из неизвестного животного, путем пересадки гипофиза, он превратился усилием неведомого питерского мага в человека, а став человеком, испытал позыв к творчеству как высшему проявлению человеческой природы. Лай обратился в пение, что многое объясняет в мелодике и ритмике группировки. Но то ли законы биологии неотменимы, то ли гипофиз был внезапно удален, неизвестно, однако, пение снова обращается в лай, а лицо обретает признаки дегенерации, – написал Богомолов.

Отметим, что Ксения Собчак и Сергей Шнуров когда-то были хорошими приятелями. Особенно много телеведущая и музыкант общались, когда Шнуров был женат на Елене Мозговой, известной как Матильда Шнурова. Однако потом отношения Ксении и Сергея расстроились, и с тех пор они несколько раз вступали в публичную конфронтацию, обвиняя друг друга в лицемерии и недостойном поведении. Шнуров писал про Ксюшу частушки и песни, а Ксения неизменно отвечала. Пока что она не отреагировала на пост артиста.

Константин Богомолов и Ксения Собчак