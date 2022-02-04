 

Мнение: Залетевший в Белоруссию украинский БПЛА

04.02.2022, 12:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Фотографии украинского БПЛА, который вчера был посажен на территории Белоруссии с помощью средств РЭБ.
Машина вторглась в воздушное пространство Белоруссии и вела фотосъемку приграничных районов.

Ниже, фото комплекса РЭБ, который посадил украинский БПЛА.

https://twitter.com/PussyRobbery – фото вот отсюда

Репортаж с Белорусского ТВ.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Женщина перенесла сердечный приступ и рассказала о загробной жизни

30.01 / А за что их любить? – Личное мнение

11.03 / Скандалы: Если «Искру» зажигают, это кому-то нужно

29.03 / Можно ли умереть из-за гипноза? Да!

27.01 / Мнение: Россия несет миру не проблемы, а решения

20.02 / «Политические, готовимся на прогулку!»​​​​​​​

02.11 / Окрашивание цвета корицы: осенний hair-тренд, который выбирает Кейт Миддлтон

25.10 / «Взяла только лучшую половину себя»: Адель пошутила на тему своего похудения

01.12 / Ротенберги музыку играют

09.06 / Мнение: О закручивании гаек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика