Мнение: Залетевший в Белоруссию украинский БПЛА

Фотографии украинского БПЛА, который вчера был посажен на территории Белоруссии с помощью средств РЭБ.

Машина вторглась в воздушное пространство Белоруссии и вела фотосъемку приграничных районов.

Ниже, фото комплекса РЭБ, который посадил украинский БПЛА.

https://twitter.com/PussyRobbery – фото вот отсюда

Репортаж с Белорусского ТВ.

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