Мнение: Залетевший в Белоруссию украинский БПЛА
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Фотографии украинского БПЛА, который вчера был посажен на территории Белоруссии с помощью средств РЭБ.
Машина вторглась в воздушное пространство Белоруссии и вела фотосъемку приграничных районов.
Ниже, фото комплекса РЭБ, который посадил украинский БПЛА.
https://twitter.com/PussyRobbery – фото вот отсюда
Репортаж с Белорусского ТВ.
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Источник: Colonel Cassad
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