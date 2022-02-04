Пациентки медцентра им. Алмазова вынуждены пробиваться на прием через снежные завалы

Крупнейший в Северо-Западном федеральном округе перинатальный центр имени Алмазова исчезает в снегу. Подъезд к центру стал на порядок сложней из-за завалов, оставленных нерадивыми коммунальщиками.

В начале февраля петербуржцы стали жаловаться на невозможность пробиться на прием в перинатальный центр им. Алмазова. Для беременных пациенток не так-то просто преодолеть снежные завалы, которыми оброс центр по вине коммунальщиков. Половина парковки также исчезла в сугробах. Некоторым посетителям центра приходится парковать на обочине дороги.

Ситуация со снежными горками еще и не делает проще жизнь медицинских служб, которые и так работают на пределе возможностей из-за пятой волны заболеваемости коронавирусом. При этом снежный коллапс Смольный и губернатор Александр Беглов не могут одолеть с конца ноября, когда ударили первые заморозки. Хотя еще осенью власти утверждали, что город готов к зиме.